Kroje zakon o medijima bez medija

BANJALUKA - Nakon što je u Krivični zakonik Republike Srpske vraćena kriminalizacija klevete, Vlada RS se sprema na sljedeći korak, usvajanje zakona o medijima.

Iako je Republici Srpskoj prijeko potreban ovaj zakon, kao što su potrebni i drugi zakoni u medijskoj oblasti, novinari, aktivisti i pravnici smatraju da postoji opravdana bojazan da će se ponoviti sličan scenario kao u slučaju kriminalizacije klevete.

I taj zakon je najavljen neformalnim kanalima, a onda se našao u Ministarstvu pravde RS, iako niko nije mogao da objasni ko je taj zakon pisao i ko je bio u radnoj grupi koja je radila na njegovoj izradi. Nakon toga, zakon je ušao u parlamentarnu proceduru u formi nacrta, iako su brojni poslanici vladajuće koalicije nezvanično u razgovorima s novinarima priznali da se radi o lošem tekstu.

Zakon je u nacrtu imao neke odredbe za koje se unaprijed znalo da će biti odbačene, kako bi se formalno opravdalo vraćanje klevete, što je, po svemu sudeći, i bio cilj.

Javne rasprave su sprovedene, a kako su priznali i sami učesnici u ime predstavnika medija, nisu uvažene najvažnije primjedbe, na čiju štetnost su ukazivali i predstavnici Savjeta Evrope, EU, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i brojni drugi.

Uputili smo pitanje Ministarstvu saobraćaja i veza RS, koje je nadležno da formalno predstavi ovaj zakon, ali nam odgovor nije stigao.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, smatra da novinari ne treba da učestvuju u eventualnoj javnoj raspravi kada zakon o medijima bude upućen u formalnu proceduru.

"Ne znam čemu to, ako su dokazali da nas ne slušaju, iako su sve primjedbe koje smo iznijeli bile utemeljene. Ništa to nije pomoglo, oni su učinili ono što su namjeravali otpočetka", rekao je Vukelić za "Nezavisne novine".

Istakao je da će, sada kada je i posljednja prepreka uklonjena da izmijenjeni Krivični zakonik RS stupi na snagu, biti podnesena apelacija Ustavnom sudu RS, na kojoj će raditi advokati Aleksandar Jokić i Jovana Kisin Zagajac.

Podsjećanja radi, u utorak je Vijeće za razmatranje vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu RS odbacilo apelaciju Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS, koji je tražio da se ove izmjene i dopune proglase štetnim za interes bošnjačkog naroda. Time su stvorene pretpostavke da ovaj zakon bude objavljen u "Službenom glasniku RS".

Jokić je "Nezavisnim novinama" potvrdio da će apelacija biti podnesena, ali da se prvo čeka da odluka o stupanju na snagu bude objavljena u "Službenom glasniku". Što se tiče eventualne javne rasprave o zakonu o medijima, i on je izrazio sumnju u dobre namjere.

"Javnost i medijska zajednica su već neko vrijeme ukazivali da je potrebno urediti ovu oblast, ali niko nije ozbiljno uzimao u obzir njihove prijedloge. Svakako da je učešće u raspravama poželjno, iako sumnjam u iskrene namjere zakonodavca, no ovo je način da me demantuju. Međutim, imajući u vidu set zakona koje donose i najavljuju, način na koji se donose i pišu u tajnosti i usvajaju bez smislene rasprave i argumentacije, nisam optimista ni u pogledu ove najave zakona i plašim se da nam neće donijeti više slobode nego veća ograničenja", rekao je on.

Elvir Padalović, novinar Buke, za "Nezavisne novine" kaže da pozdravlja ideju da se medijski prostor uredi, ali da ne vjeruje da je to stvarna namjera ovog zakona.

"S obzirom na to na koji način su se odvijali procesi u vezi sa kriminalizacijom klevete, može se posumnjati da će opet konsultacije sa medijima biti urađene pro forme radi i čisto da se zadovolji formalni dio. Bojim se da će i ovaj zakon biti iskorišten kao dodatni pritisak na medije, a ne kao zakon koji će apriori da uredi ovu oblast", smatra Padalović.