Krsmanović: Čisti računi ili razlaz

BANJALUKA - Potpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović rekao je da za NDP nije prihvatljiva ponuda iz SDS-a da se o pojedinačnim pozicijama priča poslije izbora jer su to prevaziđene politike, te poručio da se mora ponuditi prava politička alternativa, nova lica na političkoj sceni.

"Ovo što se sada nudi i na ovakav način nije politička alternativa sadašnjoj vlasti. NDP ne želi mačka u vreći. Tražimo dogovore i jasne političke platforme, a ako toga ne bude, neće biti ni nas u takvom savezu", poručuje Krsmanović.

On je naveo da je stav NDP-a da partije i pojedinci okupljeni oko bloka koji se zove Savez za promjene moraju razgovarati, a ne da je na sceni politika čiste podrške i starih lica.

"To `izađemo na izbore pa ćemo vidjeti šta ćemo` su prevaziđene politike. To smo imali na nivou BiH gdje smo vlast i NDP nije zadovoljan kako je odrađena politika na tom nivou, prvenstveno kada je riječ o obračunu sa kriminalom i korupcijom, gdje imamo i ministra bezbjednosti BiH i direktora Sipe. Mogli bismo na tu priču pristati da nemamo loše iskustvo i upravo nas to obavezuje da u takvu igru nikada više ne uđemo", rekao je Krsmanović za "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, zaključak NDP-a je da što prije mora zasjedati Predsjedništvo Saveza za promjene i zauzeti definitivan stav o prijedlogu NDP-a, a to je da se ide cijelim rješenjem, jasnom političkom platformom i ljudima koji će biti kandidati za pojedinačne funkcije i koji će sutra imati ugovor sa narodom da ispune ono što su obećali.

"Svako ima neki svoj interes, ali ovdje je riječ o tome da li Savez za promjene postoji. Hitno tražimo sjednicu Saveza da ne bude lažnog predstavljanja i privatizacije nečega što se zove demokratski pokret koji smo nazvali Savez za promjene. Savez nije SDS i PDP, već širi politički i demokratski blok", ističe Krsmanović.

On kaže da će ako ne bude zajedničkog dogovora i pristupa sa novim licima odgovor NDP-a biti "hvala i doviđenja, idemo samostalno na izbore i sa licima koja će da budu nova na političkoj sceni".

Odgovarajući na pitanje da li će NDP čekati poziv za sastanak od kolega iz Saveza za promjene ili će ga zakazati, Krsmanović kaže da vjeruje da će to biti završeno ove sedmice i napominje da NDP i Savez nisu u svađi.

"Za mene je diktatura kada jedan čovjek odlučuje o svemu, bez obzira što to može nekada biti pozitivno. Demokratija je razgovor i dogovor, ako toga nema, to je diktatura na drugi način, od drugog pojedinca. To neću prihvatiti bilo da dolazi od Milorada Dodika ili nekoga iz Saveza za promjene", poručuje Krsmanović.