Krsmanović: Dodik uvijek bio za parlamentarnu demokratiju i evropske vrijednosti

Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP), istakao je da njegova stranka u ovom momentu treba prihvatiti poziv na razgovor i pruženu ruku SNSD-a, te da je predsjednik te stranke Milorad Dodik uvijek bio za parlamentarnu demokratiju i evropske vrijednosti.

"Nije NDP još ušao u skupštinsku većinu, mi tek vodimo razgovore sa SNSD-om i tek će se tada vidjeti da li će se formirati nova skupštinska većina. U svakom slučaju nismo više dio Saveza za promjene", obrazložio je Krsmanović na početku razgovora za Klix.ba.

Na pitanje ima li uopšte opozicije u RS-u, Krsmanović odgovara da opozicija uvijek ima.

"Opozicija će biti svi oni koji ne budu u skupštinskoj većini poslije konstitutirajuće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je planirana za narednu sedmicu, a nju će u ovom momentu predvoditi PDP i SDS", rekao je Krsmanović, dodavši kako smatra da nije izgubljen taj kapacitet.

Upitan da li smatra da je bilo uprazno sve što su radili proteklih godina, Krsmanović ističe da su nastojali napraviti pravu političku alternativu nudeći jedan demokratski iskorak u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao Savez za promjene.

"Krenuli smo krajnje iskreno u to, ali objektivno treba priznati da poslije rezultata izbora i poraza pojedinačnih kandidata nismo kompletno odgovorili tom zadatku. Treba pokušati naći neku novu političku organizaciju i neku novu političku viziju koja će ljudima ponovo dati nadu", rekao je Krsmanović.

Dodao je da u NDP-u smatraju da se moglo raditi mnogo bolje i mnogo više, ali da su građani na izborima rekli šta je njihova volja i da tu volju sada moraju poštovati.

"Mi rezultate koje je proglasila Centralne izborna komisija prihvatamo i ponašat ćemo se prema njima tako", kazao je on.

Napomenuo je da je razgovor i pruženu ruku, što im je SNSD ponudio, u ovom momentu potrebno prihvatiti.

"Mi smo tek krenuli u pregovore i razgovore šta je politička platforma i pravac u koji vladajuća većina želi da ide. Oni imaju većinu i bez nas. Zašto oni žele da razgovaraju, mi možemo samo da naslućujemo da je to želja da se poveća politički kapacitet i da se napravi jedinstvo. Lično mislim da nas niko ne bi zvao da ima loše namjere", naveo je Krsmanović.

On takođe ističe kako se nada da će vlast biti formirana u što kraćem roku i da će se naći adekvatni odgovori na izazove koji su trenutno aktuelni kao što je odlazak mladih ljudi, narušena bezbjedonosna situacija i migrantska kriza.

"Kao načelnik opštine Foča imao sam opozive koje je pokretao kako SNSD tako i SDS, imao sam istraga koje su provodile jedinice za posebne istrage iz RS-a, etiketirali su me kao američkog špijuna itd. Prema tome, ako je neko trebao imati rezerve u ovom slučaju, onda sam to trebao biti ja. Međutim, mi smo prinuđeni ljudima ponuditi novu politiku, tj. novu političku alternativu. Smatram da je Savez za promjene iscrpio svoj politički kapacitet, mi smo izašli iz njega i trenutno počinjemo pregovore s izbornim pobjednicima", ističe on.

Naglašava kako je zajedno s Draganom Čavićem bio izložen nekoj vrsti medijskog linča nakon što je njihova stranka istupila iz Saveza za promjene, ali isto tako ističe kako se njihovi birači ne trebaju brinuti da će se NDP prodati. Tvrdi kako se to neće desiti ni pod koju cijenu.

"Naš prvi zahtjev tokom pregovora s SNSD-om bit će promptno jačanje institucija. RS i BiH ne mogu predstavljati pojedinci ili pojedinci u zbiru. Ova država mora imati jake institucije ako želi u EU u koju se svi zaklinju i mora imati osnovne principe demokratije u izbornom procesu, slobodi medija i ljudskim pravima uopćeno. To su stvari oko kojih se svi slažemo. Međutim, zbog političkih interesa ponekad dolazi do zagovaranja podjela, sukoba, najave referenduma i slično", govori Krsmanović.

Ako NDP tokom pregovora, navodi Krsmanović, vidi da su jačanje institucija, vladavina prava, zagovaranje medijskih sloboda u interesu Milorada Dodika i SNSD-a, pristat će da biti parlamentarna većina, ali će je napustiti čim vidi da se to ne poštuje

"Ja lično smatram da nikome u RS-u nije palo na um da legalizira bilo koji oblik diktature ili da legalizira predsjednički sistem. Mi smo u RS-u uvijek bili za parlamentarnu demokratiju i svaki put se radilo na način da evropske civilizacijske vrijednost profunkcioniraju. Takve su oduvijek bile i izjave sadašnjeg predsjednika RS-a i budućeg člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Milorada Dodika. Priče oko referenduma su isključivo domen nečega što se zove politička aktivnost i to je bila borba oko toga ko će pobijediti", kazao je Krsmanović.

Ističe da politiku SNSD-a prvashodno podržava narod, zatim zvanična Srbija i na kraju Srpska pravoslavna crkva na čelu s patrijarhom Irinejem.

"Naši razgovori su sasvim prirodni uzmemo li u obzir izborne rezultate i smatram da se odvijaju s ciljem jačanja institucija, a nikako razgradnje BiH", zaključio je Krsmanović.