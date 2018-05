Krsmanović negirao navode Lukača

BANJALUKA - Nakon završetka uvodnih obraćanja, počela je rasprava na koju se prijavilo više desetina narodnih poslanika.

Zdravko Krsmanović, poslanik NDP-a, negirao je navode Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova RS, da je podmetao lažne dokaze putem društvenih mreža, a Lukača je optužio da on prikriva dokaze jer je odbio da se pojavi ispred Odbora za bezbjednost, koji je jednoglasno usvojio da se pošalje poziv Lukaču. Tvrdi da je u istrazi zamijenjen tužilac, te da je, umjesto kako je uobičajena praksa, da istragu vodi dežurni tužilac, predmet predat Daliboru Vreći. Krsmanović tvrdi da je to urađeno jer je Vrećo prije toga bio pripadnik MUP-a u Foči, te je zatražio objašnjenje zašto je to učinjeno.

Nedeljko Glamočak, predsjednik Kluba SDS-a, je rekao da je u Banjaluci došlo do značajnog pogoršanja bezbjednosne situacije, a da javnost stiče uvjerenje da se nešto prikriva u istragama ne samo u slučaju Davida Dragičevića, nego i u nizu drugih.

Vladu je optužio da ignoriše okupljanja građana na Trgu koji traže istinu u ovom predmetu, a da su na svjetlo dana izašli dokazi koji su “razmontirali zvanični koncept” koji su predočile zvanične institucije.

"Pokazali ste nemoć pred nekim parasistemom koji drži pod kontrlom one koji vode istragu i zato je ova Narodna skupština bila neophodna, da se zaustavi taj parasistem i ponovo povrati vladavina prava", rekao je Glamočak.

Zapitao se zašto je ministar Lukač slučaj okvalifikovao kao samoubistvo prije nego što se oglasio zvanično tužilac, te je pozvao na smjenu nadležnih koji su vodili ovaj predmet.

Adam Šukalo, poslanik PDP-a, je kritikovao Lukača što je prijetio Davoru Dragičeviću i jednom novinaru, i optužio ga da je njegovo izlaganje bilo performans.

Spomenka Stevanović, predsjednik Kluba DNS-a, je kritikovala one koji tvrde da je vlasti stalo da se istina sakrije, te tvrdi da svi žele da se utvrdi puna istina u slučaju Davida Dragičevića.

"Ubjeđena sam da svi narodni poslanici žele istinu. Sa istom željom, snagom i uvjerenjem. Smatram da po ovom pitanju nema ni pozicije ni opozicije i da svi imamo jednak stav. Tražimo od nadležnih da zaista što prije preduzmu sve radnje i što brže dođe do okončanja slučaja i utvrđivanja prave istine", rekla je ona.

Igor Žunić, poslanik SNSD-a, je rekao da razumije bol oca koji je izgubio sina iako se ne slaže sa svim što Davor govori, ali da se u ovaj slučaj umiješala politika.

"Razumijem ljude koji su na trgu i koji žele i traže istinu i pravdu. Hoću i ja da im dam podršku u toj borbi bez politke. Ali hoću da kažem da su najgore od svega što se može desiti društvu politički lešinari. To je najgori soj ljudi koji se uvijek pojavi kada se desi tragedija a onda s tim događajem usmjeravamo proecese. Niko mi ne može da kaže da u ovoj tragediji nema takvog plana. Osuđujem one ljude koji na ovoj nesreći broje glasove. A ja znam da takvih ima", rekao je on.

Priznao je da u policiji postoje pojedinci koji se bave drogom, ali da policija pokušava da očisti svoje redove, te je odbacio tvrdnje da je Banjaluka nebezbjedan grad.