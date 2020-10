Kurspahić: UDT treba odvojiti od VSTS

SARAJEVO - Ured disciplinskog tužioca (UDT) treba da bude odvojena i od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, smatra Alena Kurspahić, glavna disciplinska tužiteljica.

"UDT treba da bude samostalno tijelo", rekla je Kurspahićeva na današnjem saslušanju pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma BiH o stanju u pravosuđu i dodala da UDT treba dati više ovlasti.

"Dijelimo dosta zajedničkih službi s ostalim odjelima Sekretarijata. Tokom vođenja naših istraga poznato je koji nam svjedoci dolaze, postoji evidencija o našim kretanjima, vještačenjima koja poduzimamo... Zato je potrebno da UDT bude odvojeno tijelo", smatra ona i dodaje da oni nemaju inspekcijske ovlasti i da postupaju tek kada postoje konkretni navodi o konkretnom ponašanju sudije ili tužioca.

Mirza Hadžiomerović, zamjenik glavnog disciplinskog tužioca, tokom saslušanja je spomenuo i to da je UDT registrovao između pet i deset posto predmeta po službenoj dužnosti. Spomenuo je da je zabrinjavajući trend da su odbijajuće odluke donesene u visokoprofilnim predmetima, dok je Kurspahićeva dodala da je posljednjih godina u porastu broj disciplinskih predmeta koji se tiču ponašanja i etike nosilaca pravosudnih funkcija.

Odgovarajući na pitanje o ocjenjivanju, Kurspahićeva i Hadžiomerović su pojasnili da njihov rad ocjenjuje VSTV na prijedlog komisije koja je formirana tim povodom.

Kurspahićeva je, upitana da li tom prilikom postoji određeni postupak, otvoreno govorila o načinu na koji je nju komisija ocijenila, te spomenula da joj je jedan od članova rekao da ne radi dobro svoj posao i da nije postupila po pritužbama koje su joj podnesene.

"Imala sam primjedbu da je u našim rukama moć koju ne kontrolišemo na pravi način, a pravi način je da se moraju razriješiti određene sudije i tužioci. Imala sam zahtjev da se toj komisiji dostavi uvid u sve naše pritužbe koje imamo, što komisija i članovi pojedinačno ne mogu zahtijevati, nego samo Vijeće. Spominjao se i jedan predmet koji je tada bio tekući i rečeno mi je da radim nezakonite stvari, da se miješamo u istrage i da ćemo vidjeti šta će nam se desiti kad se to završi. Rečeno mi je i: 'Tebe ne treba ocijenjivati, nek' te Bog ocjenjuje'. To sam napisala u svojim komentarima i dostavila sam ih VSTV-u, ali je izostala reakcija. Ako to nije pritisak, onda ne znam šta je", kaže Kurspahićeva i dodala da se žalila na ocjenu koju joj je dodijelila komisija, a pokrenula je i upravni spor pred Sudom BiH.