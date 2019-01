Kusturica: Dan RS veoma važan, Srpska formatirana prije rata

BEOGRAD - Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica istakao je da je za njega veoma značajan Dan Republike Srpske - 9. januar i naglasio da je Srpska formatirana prije nego što je počeo rat u BiH.

"Pojava Milorada Dodika kao čovjeka koji je shvatio da u tom autentičnom prostoru mogu da se stvaraju autentične vrijednosti je značajna. Deveti januar je pravi izraz te želje da se stvara dobit i da ne bude sve otpis i trošak", rekao je Kusturica za RTS.

On je naglasio da u Sarajevu žele da zaustave bilo koju ideju, da je kod njih sve trošak i ne postoji način da se ostvari dobit, a da do dobiti može da se dođe pronicljivošću i dobrom ekonomskom idejom.

Kusturica je ocijenio licemjernom ideju o ponovnom otvaranju granica, čije je zatvaranje, kako je rekao, inspirisano od svjetske elite.

On je napomenuo da od 1916. godine postoje grupe ljudi, okrugli stolovi koji se bave uvođenjem separatizma kao glavne teme, te ističe da je i u bivšoj Jugoslavija postojao separatizam i iznutra i spolja, ali inspirisan.

"Postoji sastanak iz 1972. godine na kojem je Zbinjev Bžežinski i grupa ljudi oko njega planirala u stvari raspad zemlje. I pojava nevladinih organizacija, kao što je 'Fridom haus', koja kada je počela da šalje svoje dopise vrlo često se pojavljivao Tuđman koji je to slao, dakle, jedno planirano razvaljivanje države", naveo je Kusturica.

Kusturica je rekao da je utopijska ideja otvaranja granica nešto što bi on najviše volio.

"Ali, onda bi ovi što su to odredili, optuživši Miloševića da je srušio Jugoslaviju, a mi znamo da je to neko drugi radio, a on je bio jedan od, što bi rekli Hrvati, čimbenika u tom procesu. Sada, zamislite da ovi kažu - džaba smo krečili, zašto smo mi onda te avnojske granice držali - da bi Srbe držali u ovoj poziciji u kojoj ih držimo danas nema im Kosova, svako malo neko u Vojvodini drekne kako su Mađari u teškom položaju, u Sandžaku se pojave kvaziautentični tipovi koji hoće da je razvale", kaže Kusturica.

Na pitanje da li će Sarajevo prihvatiti otvaranje granica ako to predloži Banjaluka, Kusturica je odgovorio da neće.

"Neće, ali po definiciji, a ne po ispitivanju da li to valja ili ne", rekao je Kusturica.

Prema njegovim riječima, oni će radije da zaustave bilo koju ideju da prođe.

"Zapravo oni će držati načelo - bolje da džaba sjedimo nego da džaba radimo i to će vazda da funkcioniše kao što je bilo na prelomu između vijekova", rekao je Kusturica.