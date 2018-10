Kusturica: Dodik je čovjek kome u suštini ne trebaju savjetnici

BEOGRAD - Proslavljeni režiser Emir Kusturica izjavio je da je aktuelni predsjednik Republike Srpske i izabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik čovjek kome u suštini ne trebaju savjetnici, a da su poeni koje je sticao u životu, izraz njegove čiste inteligencije.

"Ja sam njemu bio savjetnik od kako se znamo. On je čovjek kome u suštini ne trebaju savjetnici, ali koji voli da čuje ono što mu je duhovito i što je na neki način interpretacija stvarnosti", rekao je Kusturica za Televiziju "Prva".

Kusturica je dodao da Dodik, međutim, hoće da posluša savjet i "u svakom pogledu predstavlja simbol opstanka".

"Milorad Dodik je jedan neponovljiv čovjek. NJegovi poeni koje je sticao u životu su izraz čiste inteligencije. On je počeo na zagrebačkoj pijaci tako što je očevim 'tamićem' prebacivao paprike, luk i krompir i od te pijace do ove velike, u kojoj se nagađa bolje od svih drugih, pokazalo se da je to jedna energija kojoj teško iko može doći kraja", rekao je Kusturica.