Kusturica: Dodik je napravio jaku regionalnu državu

BANJALUKA - Proslavljeni filmski režiser Emir Kusturica izjavio je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uspio da sa svojih 10, 15 saradnika napravi jaku regionalnu državu i da je od Srpske napravio bolje mjesto za život.

On je naveo da je Dodik to učinio u trenutku kada se u svijetu ruši ugled najvećih država, kada one najslabije koriste fondove koji su već potrošeni, ocijenivši da je jako dobro osjetio trenutak kada se svijet prekomponuje.

"Podržavam Milorada Dodika jer je dokazao da je moguće izgraditi i bolnice i stotine kilometara auto-puteva, napraviti Andrićgrad, od Trebinja napraviti grad, od Banjaluke napraviti destinaciju koja je na putu ka Evropi i mjesto iz kojeg se iz Evrope dolazi. Njegova politika je robusna, ali jedinstvena", rekao je Kusturica.

On je za RTRS istakao da je Dodik jedini političar na Balkanu koji isto misli, radi i govori.

"Nema drugog koji je povezao te tri radnje. Utoliko je on i pobjednik, ali tako ubjedljiv pobjednik se može biti kada narod osjeti, poslije svih iskustava koja je imao, da je on čovjek koji daruje. On je jedan od rijetkih političara koji je napravio tolike puteve i bolnice, a koji je ostao na vlasti. Jer, narod vrlo teško prašta tu vrstu uspjeha. Osnažio je nešto što ja nazivam regionalnom državom", ocijenio je Kusturica.

Prema njegovim riječima, Dodik je shvatio svjetsku korelaciju koja postoji i uhvatio trenutak kada je svijet u raskoraku.

"U takvoj situaciji stvorio je jednu regionalnu državu, gradio infrastrukturu, učinio cijelu teritoriju Republike Srpske boljim mjestom za život. To se u Sarajevu doživljava kao neprijateljstvo", rekao je Kusturica.

Kusturica je napomenuo da je Dodik pokazao stranim ambasadorima da ne mogu da vladaju terenom, niti mogu u tu mikroekonomsku klimu da ubrizgaju sve ono što žele.

"Jer, Međunarodni monetarni fond kada daje novac jednoj teritoriji, on zauzvrat traži nisku cijenu rada ili investicije, koji samo pod tim uslovima dolaze", naveo je Kusturica.

Na konstataciju da će biti Dodikov savjetnik, Kusturica je rekao da je on njemu savjetnik kao što je to drug drugu i da je neko s kim razmjenjuje hemiju.

"Ako treba da budem, ja sam vojnik te ideje zato što vjerujem da je to ono što je on htio i što smo htjeli da uradimo prije rata, kroz njegovu pojavu, energiju. Mislim da je moguće obezbijediti regionalnu državu, saradnju sa svima onima koji tako daleko gledaju. Mislim da njegova energija može da razbije svaki led", poručio je Kusturica.

On je dodao da može biti od pomoći svojom pojavom i znanjem.

"Moja putovanja mogu više da budu od pomoći ako se ide u Francusku, u Rusiju, Englesku. Dodik može da koristi znanje mojih pet jezika, moja poznanstva. Ona su već aktivirana i sa pozicijom savjetnika i bez nje", naveo je Kusturica.

Na pitanje kako će njega i Dodika Sarajevo prihvatiti, Kusturica je rekao da ima Istočno Sarajevo, ako nema zapadno i da u Sarajevo neće ući.

On je naglasio da nema ništa protiv tih ljudi, niti koga mrzi, ali da čovjek ne treba da ide tamo gdje nije dobrodošao.

"Meni je mržnja strana. Ona je teško stanje i teško se trpi. Nisam za to psihološki sposoban", poručio je Kusturica.

Na pitanje da prokomentariše šta je istina u vezi sa njegovom izjavom da je Banjaluka "selendra", Kusturica je rekao da je to besmisleno i da on to uopšte nije spominjao, već da je govorio o progresu.

"Samo sam nabrajao šta je sve za Dodikove vladavine od infrastrukture u Republici Srpskoj urađeno, šta je Banjaluka bila, a šta je danas. Oni koji su me napali učinili su to samo iz jednog razloga, da se zabilježe, da se upišu da su taj dan nešto rekli, a ne zato što su uradili nešto smisleno", rekao je Kusturica.