Kusturica: Nemam uvid šta se dešava u Sarajevu, želim da pomognem Dodiku

BEOGRAD - Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica izjavio je da nema uvid u to šta se dešava u Sarajevu i da nema rđave namjere prema ljudima koji žive tamo, već samo želju da pomogne novoizabranom srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku.

"Imam samo želju da Dodiku pomognem pošto je vidljivo da je jedini on ostao iz one političke garniture koja je prije rata vjerovala da mi možemo da izvedemo reforme i da nam za to nisu potrebni stranci", rekao je Kusturica za "Politiku".

Prema njegovim riječima, Dodik je ostao vjeran toj politici i izveo poduhvat u kome Republika Srpska stoji kao regionalna država, gdje su infrastrukturni zahvati izvedeni uspješno.

"Možda njegovo iskustvo može pomoći", rekao je Kusturica.

Na pitanje kako je kao Sarajlija doživio primirje i sadašnji mir i kako vidi svoj grad, Kusturica je odgovorio da je u tom pitanju sakrivena tajna tamošnje drame.

"Ako izgovorite da su sve strane stradale, odmah ste u zavadi sa Bošnjacima, a ako to kažete Hrvatima, oni će malo negodovati, ali će pristati. Ako kažete Srbima, oni će se složiti. Sve to, iako su svi stradali manje ili više. Čitao sam jedan izvještaj Crvenog krsta u kome se navodi brojka od ukupno 100.000 žrtava, u čemu je 18.000 Hrvata, 36.000 Srba i 70.000 muslimana", rekao je Kusturica.

On je dodao da sve te žrtve, umjesto uslova za mir, na žalost bivaju "aktivirane".

Govoreći o Andrićgradu i ideji koja ga je rukovodila da uđe u taj projekat, Kusturica je rekao da je to ideja rođena iz potrebe da se promijeni sudbina jednog grada u koji su još od Turaka, pa i kasnije, od Austrougarske, dovođeni ljudi po kazni kao i iz težnje "da budemo prvi koji će sagraditi nobelovcu grad".

"To je kasaba bez tramvaja, a prije rata mi smo dijelili gradove u BiH na kasabe sa i bez tramvaja. Višegrad je dobio svoj ukras i u naredne četiri godine treba da se pretvori u banjski grad, da bude verzija Vrnjačke Banje", rekao je Kusturica.

On je naglasio da je to plan koji bi trebalo da Višegrađane izvuče iz uvjerenja da je život samo trošak i da je po orijentalnim principima sve gubitak.

"Mislim da je moj dogovor sa predsjednikom preokret na čijem početku stoji Andrić", rekao je Kusturica.