Kusturica na listi Dodikovih savjetnika

Od muslimana do Srbina,mozda ce o tome savjetovati Dodika,kako zbog Turskih Para promjeniti vjeru i postati veci Bakir od samog Bakira i zalagati se za jaku i uspjesnu BiH,za Kovacevica da i ne govorim nakon izjave da ga je sramota zbog okupljanja Ravnogorskog pokreta u Visegradu umjesto da ga Dodik otjera govnavom motkom on je unaprijedjen u visu funkciju da bude savjetnik Srpskog clana predsjednistva kakav smo mi to Srbi narod pa ovo da je uradio Ivanic bio bi proglasen izdajnikom i Bakirovcem od strane novinara sa RTRS .