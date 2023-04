Lagumdžija: Bolje ostati u ovom blatu nego da Šmit donese jednokratnu odluku

SARAJEVO - Imenovanje Vlade Federacije 6.aprila može ako Refik Lendo stavi potpis na imenovanje, ili da SDA preko noći uđe u vlasti ili da Kristijan Šmit koji je svojom odlukom deblokirao Federaciju, pa za dva mjeseca zablokirao reaguje, kaže budući ambasador BiH u UN-u i bivši predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.

Tvrdi da bi bilo katastrofalno donijeti privremeno rješenje, te poziva Kristijana Šmita, visokog predstvanika u BiH kojeg ne priznaje RS, da donese ispravnu odluku. Navodi da bi jednokratnom intervencijom SDA s pravom govorio da je to protiv njih.

"Mene plaši što bi nakon toga uslijedila jedna histerija u kojoj bi se, u dosta elemenata s pravom, koristio narativ da ovo sve rade protiv nas zato što mi imamo veliku muslimansku stranku. I to je pogubno i po muslimane i po tu stranku i po sve nas zajedno. Mislim da je jako važno da Smit sada ne odigra za SDA. Ukoliko donese jednokratnu odluku on će u suštini odigrati za SDA. Riješit će problem koji ima sad, eventualno, ali će nam stvoriti problem narednih 30 godina kojeg se nećemo moći riješiti", smatra Lagumžija.

Dodaje da Vlada FBiH se može 6. aprila imenovati samo ili da je Lendo potpiše, a to se neće desiti, ili da SDA preko noći uđe u Vladu, što se takođe neće desiti, ili da Smit donese odgovarajuću odluku.

"Ja ne vjerujem da će Lendo potpisati, ne vjerujem da će iko SDA ubacivati unutra, ostaje samo Smitova intervencija. Ja mislim da je on dužan da napravi intervenciju", rekao je Lagumdžija za Mrežu FTV-a.

Kaže da ga je Denis Bećirović, bošnjačkki član Predsjedništva BiH, zvao na razgovor da mu izloži kako on vidi političke odnose u zemlji, kakve će to imati refleksije na međunarodnoj sceni i šta on, kao član Predsjedništva, smatra da treba i može da učini da bi BiH imala jedan aktivniji odnos za politiku za koju "nas dvojica nismo trebali puno da se ubjeđujemo koja je to politika.

"Mi dijelimo zajedničke vrijednosti i ciljeve kada je u pitanju budućnost BiH kao države i društva zajedničkih vrijednosti. On je izašao s jednom analizom da, s obzirom na ukupna svjetska kretanja, evidentno je da svijet za dvije godine neće nimalo ličiti na svijet od prije dvije godine, evidentno je da agresija na Ukrajinu je ubrzala proces prepakovanja geopolitičke scene i prirodno je biti spreman da ukoliko refleksija agresije na Ukrajinu se prelije za Zapadni Balkan i u konačnici na BiH", rekao je za on i dodao da ova događanja koja su na horizontu, koja se vide da mora do njih doći nas može staviti na stol u UN-u.

"Dakle, nama se vjerovatno u cijelom ovom prekomponovanju svijeta dešava to da UN postaje neka vrsta najvažnije destinacije", smatra Lagumdžija.

Ističe da će biti težak i mukotrpan posao vratiti ugled BiH, te da se nad BiH nadvila opasnost kao refleksija geopolitičkih odnosa.

"Sva je sreća da Vladimir Putin nije krenuo odavde pa onda krenuo na Ukrajinu. Nisam siguran da li bi Evropa bila ovako ujedinjena da je Milorad Dodik prije godinu i po dana proglasio nezavisnost RS. Nas je na neki način Ukrajina 'spasila'. Mi smo došli u situacija da imamo čovjeka koji je veći Putin od Putina", kaže Lagumdžija i dodaje da BiH opasnost prijeti jedino iznutra.

"I ova opasnost izvana je moguća zbog opasnosti iznutra. Postoje ljudi danas na Balkanu koji smatraju da treba napraviti jednu veliku Hrvatsku, jednu kvalitetnu veliku Srbiju, jednu kvalitetnu veliku Albaniju gdje mi tu vjerovatno završavamo nigdje. To je nešto što sigurno postoji kao mogući strah, ali to uopšte nema ozbiljne zagovornike vani", smatra Lagumdžija.