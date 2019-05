Lagumdžija, Komšić, Lazović i još četiri istaknuta člana SDP-a isključeni iz stranke

Zlatko Lagumdžija, Ivo Komšić, Miro Lazović, Emir Zlatar, Hakija Meholjić, Meliha Lekić, Zoran Mikulić i Rusmir Mesihović danas su odlukom Glavnog odbora SDP-a isključeni iz stranke.

Za ovu odluku glasalo je 67 članova GO, 10 ih je bilo protiv, a dva su bila suzdržana. To znači da je 85 odsto članova GO glasalo za njihovo isključenje. Kako je obrazloženo, oni su isključeni zbog činjenice da su se priklonili Socijaldemokratskom pokretu, ili pokretu Socijalna pravda i demokratija koji je u osnivanju, a iza kojeg stoje Zlatko Lagumdžija, ali i Željko Komšić.

Uz to, Mikulić i Mesihović su izbačeni jer su i Komšićevi savjetnici u Predsjedništvu BiH.

Ovakav ishod praktično je prethodno najavio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić koji je kazao da se na to gleda kao na formiranje novog političkog subjekta te da svi oni članovi rukovodstva SDP-a koji su u Inicijativnom odboru i koji su radili na osnivanju tog pokreta "sjede na dvije stolice" i morat će napustiti stranku.

Kazao je i da mu je žao svakog člana SDP-a, ali podvlači da oni nisu upoznali Predsjedništvo SDP-a ni predsjednika stranke i da su čak i od potpredsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) i člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića tražili podršku za tu inicijativu. To je Nikšić ocijenio kao "radi iza leđa". (klix.ba)