Lajčak: BiH treba da ide prema građanskom principu

Komentari: 1

Velikobrdo

Sacuvaj nas Boze Evropske Unije koja ni sama nezna sta ce sama sa sobom Jako vuku na svoj mlin a drugi moraju igrati po njihovim cka gleda sebe Francuska mulja Engleska ode svojim putem Italijs i Spanija pa ni same neznaju sta ribe su to sto su -kusur A lajcak Boze mi oprosto petlja i kao da me mu asocira na to