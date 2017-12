Lajčak: Dejton dva se neće desiti

VAŠINGTON - Predsjednik Generalne Skupštine UN-a Miroslav Lajčak kaže da je 2017. godina preokreta za zemlje zapadnog Balkana jer se sada više priča o proširenju EU.

Zatvaranjem Haškog tribunala zatvoreno je teško poglavlje, okrenimo se budućnosti, dodaje on. siguran da se Dejton dva neće desiti.

Na pitanje koliko je zapadni Balkan u fokusu EU, Lajčak kaže da je istina da je s početka rada ove EK, sa Žan -Klodom Junkerom na čelu, pitanje članstva država zapadnog Balkana nije bilo među prioritetima, ali dodaje da se to mijenja.

Kaže da je 2017. zapravo godina preokreta i da se sada više o proširenju priča.

"EU je shvatila da imamo obavezu prema zemljama zapadnog Balkana, da smo obećali evropsku perspektivu za tih zemalja. Te zemlje su ušle u proces reformi i promjena, i mi treba da poštujemo našu riječ. S druge strane, to nije politička odluka EU, ona mora da se zasniva na rezultatima procesa koji su u rukama zemalja zapadnog Balkana i one treba da urade svoj domaći zadatak, što se tiče reformi, prije svega", naveo je Lajčak.

Američki kongresmen i nekadašnji gradonačelnik Dejtona Majkl Tarner predložio je potpisivanje, takozvanog Dejtona dva. On je u pismu američkom državnom sekretaru Reksu Tilersonu istakao da Vašington treba da se okrene Balkanu i bude predvodnik procesa pomirenja. Ovaj prijedlog naišao je na oštre kritike rukovodstva u Beogradu i Banjaluci.

Komentarišući to, Lajčak je rekao da se ne razmišlja ozbiljno o Dejtonu dva i da nije realno to da se desi.

"Za vrijeme Dejtona, BiH je bila u ratu, nije bilo funkcionalne države, danas je to država koja ima svoje vlade, institucije, imala je niz regularnih izbora, apsolutno je nerealno misliti da neke svjetske snage mogu rješavati pitanje funkcionalnosti države. Odgovor na to pitanje se nalazi u BiH. Ako nema želje legitimno izabranih političkih lidera da se oni dogovore za bolju funkcionalnost svoje zemlje, onda tu niko izvani ne može to da riješi“, kaže on.

Međunarodna zajednica treba da pomogne domaćim liderima, ali oni primarno snose odgovornost za funkcionisanje svoje države, dodaje. Siguran je da se "Dejton dva" neće desiti.

Ocjenjuje da je postignut, posljednjih pet ili 10 godina unazad, napredak u regionalnoj komunikaciji.

"Lideri su shvatili da se ne može razmišljati o široj evropskoj integraciji ako nema dobrog odnosa sa komšijama", dodaje Lajčak. Očekuje da će saradnja biti i još bolja, nakon što je došao signal EU da je perspektiva članstva snažna i da postoji.

Govoreći o Haškom tribunalu, rekao je da je njegov glavni rezultat to što je pokazao da niko ne može da pobjegne od pravde, iako se krije.

"Zatvaranjem rada Haškog tribunala, trebalo bi i na jednom političkom planu da zatvorimo jedno teško poglavlje, poglavlje rata u zemljama bivše Jugoslavije, da istoriju ostavimo istoričarima, a da političari počnu da se bave budućnošću. Na Balkanu je prošlost previše pitanje dnevno-političke agende političara, i ako se oni bave prošlošću, oni nemaju snage da se bave budućnošću..., zaključio je Lajčak.

