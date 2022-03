Lajčak: Sa Dodikom i Džaferovićem o izazovima s kojima se BiH suočava

ANTALIJA - Specijalni predstavnik Evropske unije za zapadni Balkan Miroslav Lajčak razgovarao je u Antaliji sa članovima Predsjedništva BiH i Miloradom Dodikom i Šefikom Džaferovićem o izazovima s kojima se BiH suočava.

"Imali smo sveobuhvatni razgovor o odgovoru na izazove s kojima se BiH suočava, takođe u svjetlu izmijenjenog globalnog okruženja, sa Miloradom Dodikom i Šefikom Džaferovićem, članovima Predsjedništva BiH koji učestvuju na forumu u Antaliji", naveo je Lajčak.

On je rekao i da bi to omogućilo BiH da "učini konkretan napredak na putu ka EU".

"Razgovarali smo o funkcionalnosti BiH, izbornoj reformi. Ima različitih stavova, ali naš cilj je da pomognemo BiH ka evropskom putu", istakao je Lajčak, a prenosi RTRS.

Lajčak kaže da većina građana BiH želi u Evropsku uniju, posebno sada, kako kaže, kada je ovakva situacija u Ukrajini.

"Јako je bitno da zapadni Balkan pokaže da može da rješava svoje izazove i da je dio rješenja, a ne dio problema", kaže Lajčak.

