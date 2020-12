Lavrov se sastao sa Turkovićevom

SARAJEVO – Minisitar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov sastao se danas sa ministarkom inostranih poslova BiH Biserom Turković, objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije na zvaničnom Twitter nalogu.

Sastanak je održan u Ministarstvu inostranih poslova BiH bez prisustva drugih učesnika.

Ranije je najavljeno da će biti održan i sastanak delegacija ministarstava inostranih poslova dvije zemlje.

Na tom sastanku je planirano potpisivanja Plana konsultacija između Ministarstva inostranih poslova BiH i Ministarstva spoljnih poslova Rusije za period 2020/2021.

Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov met with Foreign Minister of Bosnia and Herzegovina Bisera Turković. #Russia #BiH #BosniaAndHerzegovina #Diplomacy #Balkans pic.twitter.com/e0HTZYnGtC