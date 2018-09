Lavrova u stopu prate ljekari, vatrogasci izvoze najbolja vozila

BANJALUKA - Da posjeta Sergeja Lavrova, ministra inostranih poslova Rusije, koja je planirana za sutra u Banjaluci, protekne u najboljem redu, uz veliki broj policajaca, pobrinuće se i ljekari, koji će rusku delegaciju pratiti u svaku stopu, ali i vatrogasci, koji na ulice izvoze najsavremenija vozila.

Izvor "Nezavisnih" iz Doma zdravlja Banjaluka potvrdio nam je da će u ovu svrhu biti angažovano više ekipa Službe hitne medicinske pomoći.

"Jedna ekipa ići će na banjalučki aerodrom i zajedno sa delegacijom će se vratiti u grad. Osim toga, sanitetsko obezbjeđenje biće prisutno i kod temelja srpsko-ruskog hrama i kulturnog centra", ističe naš sagovornik iz Doma zdravlja Banjaluka.

Na nogama će biti i banjalučki vatrogasci, koji će se takođe pobrinuti da posjeta gostiju iz Moskve bude na visokom bezbjednosnom nivou.

"Više od 20 vatrogasaca biće angažovano na tri lokacije. Koristiće najsavremeniju opremu i vozila", otkriva izvor "Nezavisnih".

Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, rekao je da veoma značajna posjeta Lavrova Banjaluci mora da protekne bezbjedno i da će Policija RS angažovati dovoljno pripadnika, snaga i resursa.

"Obezbjeđenje prilikom posjete Lavrova radiće se po prvom stepenu. Vrlo je malo takvih obezbjeđenja urađeno. Tako nešto je rađeno kada su Banjaluku posjetili tadašnji papa Jovan Pavle Drugi i nedavno Valentina Matvijenko, predsjednik Savjeta federacije ruskog parlamenta", naveo je Lukač.

Lavrov je trebalo da prisustvuje nedavnom osveštanju temelja rusko-srpskog centra u Banjaluci, ali je njegov dolazak odgođen. Milorad Dodik, predsjednik RS, izjavio je da je posjeta Lavrova Banjaluci od velikog značaja za RS, jer je on veliki prijatelj srpskog naroda i dobar poznavalac prilika u BiH.

"Informisaćemo Lavrova o stanju u Srpskoj i razgovarati o načinima na koje Rusija može da investira u neke projekte u RS i da bude još prisutnija u Srpskoj. Mi to želimo, a to što se ne sviđa Britancima - šta da radimo, to je njihova stvar", istakao je Dodik u izjavi za agenciju Srna.

On kaže da je velika čast da Republika Srpska ima priliku da ugosti šefa ruske diplomatije. Dodik je rekao da je Lavrovu poznata situacija u BiH još od vremena kada je bio ambasador Ruske Federacije u Savjetu bezbjednosti UN-a i sve vrijeme, radeći i kao ministar spoljnih poslova, zna veoma dobro šta je Dejtonski sporazum.

Na pitanje kako komentariše dolazak Lavrova u Banjaluku, Morin Kormak, ambasadorka SAD u BiH, rekla je da je BiH suverena država koja ima pravo pozivati strane lidere, kao što to i čini.

"A što se tiče Rusije, naša politika je veoma jasna. Mi radimo zajedno u brojnim oblastima u svijetu, ali kada se naša shvatanja razlikuju, onda štitimo naše nacionalne interese. Mi to radimo konzistentno u cijelom svijetu i to isto radimo u BiH. Naše snažno uvjerenje je da nijedna strana sila ne smije da se miješa u izbore u BiH. O izborima treba da odlučuju građani BiH", navela je Kormakova.