Lazar Radan: Građani treba da izaberu slobodno, obrazovano i pošteno Trebinje

Aktuelnoj vlasti u Trebinju puna su usta propalih i nezavršenih projekata, neispunjenih obećanja, sistem vladavine u gradu je katastrofalan, kasnimo na svakom polju, poručio je u intervjuu za "Nezavisne novine" Lazar Radan, kandidat liste Za pravdu i red za gradonačelnika Trebinja, a koga su podržale ostale opozicione stranke.

Motiv kojim se vodio kada je prihvatio da ga predlože za kandidata za prvog čovjeka jedinog grada u istočnoj Hercegovini, za Radana je, kaže, bio da se Trebinje oslobodi od režima, koji je, tvrdi, napravljen tako da se građani u njemu ne osjećaju slobodno i u kome su ucijenjeni politikom i stranačkim djelovanjem.

Zato, poručuje, građani treba da izaberu slobodno, obrazovano i pošteno Trebinje, u kome neće postojati podanički odnos prema nekolicini ljudi, koje neće biti talac drugih i u kome će građani smjeti da kritikuju i savjetuju gradonačelnika.

NN: Šta Vas je motivisalo da se kandidujete za gradonačelnika Trebinja?

RADAN: Najprije motivisalo me je to što sam uvidio da je napravljen katastrofalan sistem vladavine u gradu u smislu pozicija, kadrova, pljački, reketiranja itd. Živimo u gradu kulture, turizma i sporta, a ne zna se na kom polju više kasnimo.

Osnovni motiv mi je da ovaj grad oslobodimo, da se ljudi osjećaju slobodno, da ne budu ucijenjeni stranačkim aktivnostima, da se politika makne iz svakodnevnog života, da se institucije profesionalizuju, da Gradska uprava (GU) radi javno i transparentno, da građanima pokažemo gdje je njihov novac. Motiv mi je da mladi ljudi ne budu ucijenjeni za pripravnički, nego da ovo bude jedan slobodan grad svih nas, Trebinjaca.

NN: Šta najviše zamjerate aktuelnom gradonačelniku?

RADAN: Zamjeram mu, pored toga što nije školovan, to što je u sjenci svog kuma Luke Petrovića, koji je stvarni gradonačelnik Trebinja. Bez njegovog odobrenja ne radi apsolutno ništa. Tokom ove kampanje ne smije da prihvati TV duel na koji sam ga pozivao više puta i pozivam ga i sada.

Zamjeram mu što su mu usta puna propalih i nezavršenih projekata, neispunjenih obećanja, odrađenih tendera uz milionske dugove i krađe itd. Uz to, on je prvi čovjek grada, a kadrovi su nam ponižavajuće loši, pa i to samo govori o njemu.

NN: Na čemu ćete insistirati ako osvojite mandat i šta će biti Vaši prioriteti?

RADAN: Insistiraćemo na slobodi građana, da ljudi ne budu pod pritiscima. Zalagaćemo se najprije za "inventuru" - da vidimo na čemu smo, jer građani apsolutno nemaju pojma gdje je njihov novac (uglavnom u privatnim džepovima) i kakvo je tačno stanje u Gradskoj upravi. Potrudićemo se da profesionalizujemo Gradsku upravu, dovedemo školovane kadrove na direktorske pozicije, uspostavimo sistem "jedan čovjek - jedna plata", da jednim krovnim preduzećem sa svojim organizacionim jedinicama riješimo nagomilane upravne i nadzorne odbore koje koriste funkcioneri SNSD-a da izvuku novac. Obezbijedićemo sigurnost ljudima, u smislu da se ne brinu da će izgubiti posao, jer svako ko je radio sve u skladu sa zakonom nema razloga da se plaši.

To je u osnovi najveći strah kadrova vladajućih, zbog toga plaše radnike da ćemo ih otpustiti. Poručujem im, mirno spavajte, ljudi, samo će odgovorni biti procesuirani. Radićemo transparentno i sve podatke vezane za GU naši stanovnici će moći vidjeti javno. Nećemo pogodovati krupnom kapitalu i nećemo praviti "dilove" sa partijskim podobnicima, kao i to da nećemo reketirati nikoga od privrednika i preduzetnika iz našeg grada. Stvorićemo slobodno društvo, jer sloboda nema cijenu!

NN: Zašto građani treba da biraju Vas?

RADAN: Zato što im ja nudim slobodno, obrazovano, reprezentativno, pošteno i prosperitetno Trebinje. Trebinje koje neće imati podanički odnos prema nekolicini ljudi.

Trebinje koje će biti regionalni centar, a ne talac Laktaša. Trebinje u kome će javno smjeti da pitaju, kritikuju i savjetuju gradonačelnika i članove Gradske uprave, a da ne strahuju zbog posla. Na kraju, Trebinje koje će se boriti za svoje mlade i za svoje protjerane građane, kako u Dubrovniku, tako i u regionu.

