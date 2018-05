Lepir: Karan nije imao pravo da prisustvuje pres-konferenciji

Komentari: 3

DrAgan

Ne znam zasto ovaj Odbor ne pozove sve ove koji pisu i pricaju da znaju ko je ubica? Izjave tih ljudi bi nas odvele direktno do rjesenja slucaja ili bi odvele te koji pricaju i pisu lazi na mjesto predvidjeno za takve osobe. Postalo je prihvaceno da je David ubijen i smatram da svako ko to tvrdi mora imati dokaze. Institucije nisu smjele podleci pritisku i ovaj slucaj su morale tretirati kao i svaki drugi. Ne vidim uopste razlog da nam otac jednog stradalog mladica drzi slovo u Narodnoj skupstini, ne vidim razlog da od neke pjesme gdje se spominje droga i diler pravimo himnu, ne vidim razlog da trgovima dajemo ime po nekom Davidu. Do istine o smrti Davidovoj treba svakako doci i javno je saopstiti ali ocito je da se ovo radi iz nekih drugih motiva. Evo danas je nadjen les mladica u Tuzli i zivo me interesuje da li ce gradjani Banja Luke, Bijeljine, Doboja, Prijedora ici u Tuzlu stisnute pesnice trazeci pravdu za tog mladica. Hocu samo da vam kazem da nas ima i onih koji razmisljamo svojom glavom.