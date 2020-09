Lepir ide u penziju, otvara advokatsku kancelariju

BANJALUKA - Želimir Lepir, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva (OJT) Banjaluka, koji je na toj funkciji od početka 2012. godine, 1. decembra odlazi u penziju, a procedura za izbor njegovog nasljednika očekuje se uskoro.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH za "Nezavisne" je potvrđeno da će početkom oktobra biti pokrenuta konkursna procedura za izbor nosilaca pravosudnih funkcija, u okviru koje je planirana i objava konkursa za izbor glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"Dalja procedura ovisi o kandidatima koji se prijave. Naime, nakon objave konkursa i pregleda prijava, ukoliko su kandidati nosioci pravosudne funkcije koji imaju ocjene rada za posljednje tri godine, s njima će biti obavljen samo razgovor. Kandidati za rukovodne pozicije dužni su dostaviti na razgovor svoj program rada institucije u koju se prijavljuju", pojašnjavaju iz VSTS BiH.

Kako dodaju, ukoliko kandidati nisu nosioci pravosudne funkcije ili nemaju ocjenu rada za posljednje tri godine, procedura je složenija - obavljanju razgovora s kandidatima prethodi njihovo kvalifikaciono i pismeno testiranje.

Dok se iščekuje ko će umjesto Lepira sjesti za kormilo banjalučkog tužilaštva, još aktuelni glavni tužilac kuje planove za budućnost, a vrijeme će mu, po svemu sudeći, i te kako biti popunjeno.

"Planiram otvoriti advokatsku kancelariju te se i dalje baviti strukom odnosno krivičnim pravom. Pored toga imaću više vremena za porodicu, prijatelje, ali i hobije", rekao je Lepir za "Nezavisne".

Nakon što je 1975. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, pa do danas bio je i advokat i tužilac i sudija. Počeo je kao pripravnik na tadašnjem Opštinskom sudu u Srpcu, gdje je proveo 11 godina, a bio je sudija, zamjenik predsjednika, kasnije i predsjednik suda. Od januara 1986. do novembra 1992. godine je u Srpcu radio kao javni tužilac. Kao advokat radio je skoro 12 godina. Kada je ukinut Opštinski sud u Srpcu, konkurisao je za poziciju sudije na Okružnom sudu u Banjaluci, gdje ostaje do januara 2012. godine, a bio je sudija i predsjednik Odjeljenja za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Poslije sudijske vratio se karijeri tužioca. Na poziciju glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka stupio je 3. januara 2012. godine i trenutno mu teče drugi četvorogodišnji mandat. Podvukao je i crtu.

"Generalno zadovoljan sam dosadašnjim rezultatima rada Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Naravno, rezultati mogu uvijek biti i bolji", istakao je Lepir.