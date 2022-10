Završen drugi protest u Banjaluci, opozicija ima dva zahtjeva (FOTO/VIDEO)

BANJALUKA - Lideri opozicije u RS na večerašnjem protestu u Banjaluci iznijeli su dva zahtjeva od kojih je jedan da se od CIK-a traži ponovno brojanje glasova na svim biračkim mjestima u RS i ekspertizu bijelih listića, a drugi zahtjev se odnosi na pravosuđe da utvrde odgovornost svih lica koja su učestvovali u izbornoj kampanji.

Drugi protest opozicionih stranaka iz Republike Srpske održan je večeras u Banjaluci zbog, kako su ranije naveli, brojnih neregularnosti na nedavno održanim Opštim izborima.

Protest je počeo u 18 časova, a u parku Mladen Stojanović okupilo se nekoliko hiljada ljudi gdje su ih lideri opozicije pozvali u šetnju do Trga Krajine.

Organizatori skupa pozvali su okupljene da budu mirni, poručujući da ih je ovaj put više i da će svaki naredni put biti tako.

Takođe, istakli su i da od borbe za poštene izbore neće odustati te da će nastaviti da protestvuju.

"Niko ne može pobijediti narod. Naš predsjednik je Jelena Trivić", rekao je Branislav Borenović, lider PDP-a, prije protestne šetnje.

Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS-a, rekao je na Trgu Krajine da ovaj put vlast neće pokrasti glasove.

"Smiješno je ovih dana gledati kako se izvlače, a uhvatili smo ih u krađi", rekao je Radović.

On je rekao da vlast ide po svijetu i traže ko će im čestitati, ali da se niko od njih ne pita, već samo narod.

"Oni kradu volju naroda. Večeras smo jači i na vašim krilima otjeraćemo ih u političku istoriju", poručio je Radović okupljenima ističući da neće odustati od borbe.

Olivera Nedić, predsjednik Gradskog odbora PDP-a Doboj, rekla je da je u ovom gradu počinjeno "svirepo ubistvo nad izbornim procesom".

Kako je rekla, kada je vlast shvatila da gubi, naredila je kriminal, istovremeno ističući da će istrajati do kraja jer je Jelena Trivić predsjednik Republike Srpske.

Branislav Borenović, lider PDP-a, rekao je da je došlo još više ljudi nego prije nekoliko dana.

On kaže da je predsjednik Republike Srpske Jelena Trivić.

"Borimo se protiv izborne korupcije. Dali ste ključnu poruku koja glasi 'Mile odlazi'. Samo tražimo da institucije rade svoj posao i da zakon važi za sve. Narod će dobiti ponovno brojanje glasova jer narod to zaslužuje. Nećemo dopustiti da mafija, kriminal, bahatost vladaju Republikom Srpskom", rekao je Borenović okupljenim građanima.

On je naglasio da narod treba da dobije ono što je izabrao.

"Ovo se zove prava pobjeda naroda. Idemo do pobjede", rekao je Borenović.

Rado Savić, zamjenik predsjednika SDS, rekao je da se narod okupio jer zna šta se desilo, a to je izborna krađa.

"Moramo reagovati na to. Ova borba neće biti laka jer su mračne sile protiv nas", rekao je Savić.

Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, rekao je da ko laže taj i krade, ali da im to neće biti dozvoljeno.

"Večeras smo pokazali da smo slobodni i pošteni. Istina je, sistem te laže i ne vjeruj šta ti kaže", rekao je Petrović poručujući da je Bijeljina uz Jelenu Trivić.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da je Republika Srpska slobodna zemlja.

"Više nas je i to svaki dan potvrđujemo", rekao je Stanivuković.

On je rekao da je 2020. ubijedljivo pobijedio te da je to velika pobjeda. On je rekao da je Trivićeva u Banjaluci imala 11.000 više glasova.

"Kažemo broj te svaku kutiju svaku opštinu i šta je tu problem", rekao je Stanivuković naglašavajući da se traži samo istina kako bi se spoznala narodna volja.

"Suština naše borbe je bila i biće borba protiv kriminala i korupcije", rekao je Stanivuković dodajući da je jednako lopov onaj koji je ukrao pet i onaj koji je ukrao stotine glasova.

Vukota Govedarica iz SDS-a, rekao je da se Dodiku ne može oprostiti što je ugostio Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske na dan kad Hrvati proslavljaju akciju "Maestral" kao ni prodaju jasenovačke građe.

"Ovdje smo da damo podršku ženi koja je zaista pobijedila", rekao je Govedarica pitajući se zašto tužilaštvo, SIPA i policija ne hapsi one koji su pokrali izbore.

On je rekao da se narod okupio da se napravi Republika Srpska po mjeri naroda.

Darko Babalj, poslanik SDS-a, rekao je da je zahtjev da Dodik odstupi te da Republika Srpska nije ničija ćaćevina.

"Hoćemo da dokažemo lopovluk koji se se desio 2. oktobra", rekao je Babalj dodajući da će sljedeće sedmice biti u Sarajevu pred Centralnom izbornom komisijom i naglašavajući da se neće odustati te da će se spavati po trgovima i autoputevima ako treba.

Nebojša Vukanović, poslanik u NSRS, rekao je da pred energijom naroda svaka sila i nepravda padaju.

"Pakuj se i odlazi i bisage ostavi", poručio je Vukanović Dodiku.

On je poručio i Kristijanu Šmitu, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika da se ne vraća iz Njemačke te da će sljedeće sedmice biti šetnja od CIK-a do OHR.

"Dovešćemo narod pred tužilaštvo pa će raditi kao singerice. Nikad bolja energija nije bila. Ovaj narod koji se okuplja jasno je poručio ko je pobijedio. Srpski narod nikada nije klečao i zato se pakuj i odlazi", rekao je Vukanović.

Jelena Trivić, kandidat za predsjednika Republike Srpske, zahvalila je okupljenima što brane narodnu volju.

"Oni se samo naroda i boje. Do kraja će se ići. Nisam pokradena ja, pokraden je narod", rekla je Triivićeva.

Ona je pozvala vlast da odstupe jer kako je rekla, narod ih neće poručujući da ako se korupcijom začne na dan izbora šta očekivati nego i korupciju u zdravstvu i svim institucijama.

"Raselili su trećinu stanovništva. Prvi korak da se vrate su pošteni i fer izbore. Narod ima pravo na poštene izbore, a ne pokradene. Odustati nećemo", rekla je Trivićeva.

Ona se upitala šta treba tužilaštvu pored svih materijalnih dokaza da privede one koji su krali i pitati ih od koga su dobili instrukciju.

"Mafija je imala cilj da se ukrade izborna volja. Svi u tom lancu biće privedeni licu pravde", rekla je Trivićeva dodajući da koliko god bilo teško nema odustajanja jer ako se sad "povučemo, dalje nemamo šta da tražimo".

Ona je rekla da imaju dva zahtjeva, jedan je da se od CIK-a traži ponovno brojanje glasova na svim biračkim mjestima u Republici Srpskoj i ekspertizu bijelih listića.

Drugi zahtjev se odnosi na pravosuđe da utvrde odgovornost svih lica koja su učestvovali u izbornoj kampanji.

Policijska uprava Banjaluka je ponovila da je i na novom skupu oko 2.000 ljudi te pozvala medije na "objektivno informisanje javnosti".

Podsjećamo, protest opozicije, koja traži poništavanje izbora, održan je i u četvrtak u najvećem gradu Srpske.