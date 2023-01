Lideri "osmorke" nastavljaju pregovore: Saradnja s Dodikom se ne može izbjeći

ZENICA - Lideri osam stranaka iz FBiH, koji su u Zenici održali sastanak nakon što je Narodni evropski savez (NES), najavio izlazak iz koalicije, odlučili su da će nastaviti pregovore o formiranju vlasti, iz čega se može zaključiti da, barem za sada, ostaje plan da se napravi koalicija na državnom nivou s SNSD-om i HDZ-om.

Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice i domaćin sastanka, rekao je da Osmorka mora razgovarati s Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a, iako je on inicirao da Narodna skupština RS usvoji Zakon o državnoj imovini na nivou RS, što je izazvalo velike frustracije u Sarajevu i pozive da se prekinu razgovori o koaliciji s njim. Kasumović je rekao da je Ustav BiH takav i da je Dodik osvojio sve nivoe vlasti u RS i da Osmorka nema s kim drugim razgovarati osim s njim.

"Ako je Dodik osvojio tamo sve, prije toga mu je SDA bezrazložno dala četiri mandata, s kim drugo razgovarati? U ovoj državi je takav Ustav, nisam ga ja pravio, ali da budem najiskreniji. međunarodna zajednica ovdje 30 godina pravi organizovani haos i niko drugi, niko treći“, rekao je Kasumović.

On je optužio medije da od Dodika prave senzaciju, a da država ne zavisi od Dodika, već da on može samo praviti probleme.

Nermin Ogrešević, lider NES-a, nakon sastanka je, kako se čini, spustio loptu i rekao da svi treba da rade na boljem ambijentu u zemlji, kako bi se očuvale teme koje su bile dio potpisanog sporazuma.

"Ozbiljan je trenutak, kada se treba ići ka finišu formiranja vlasti i pitanja vrlo bitnih za državu, kako ćemo se odnositi jedni prema drugima, ne možemo se vrijeđati, ne možemo se nazivati pogrdnim imenima, ne možemo biti bahati i vidjećemo šta će biti. Ove teme su izrazito ozbiljne, pitanja su ozbiljna i zahtijevaju koncentraciju i razmišljanje o svim aspektima", rekao je Ogrešević.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, je nakon sastanka rekao da je politički pakt između osam stranaka u potpunosti stabilan, a da će ove stranke sa SNSD-om i HDZ-om obaviti dodatne konsultacije.

"Sastanke ćemo organizovati u najkraćem mogućem roku kako bismo ispoštovali rokove", rekao je Nikšić.

Osim državne imovine, stranke osmorke je naljutila najava Dodika da će SNSD imenovati Denisa Šulića kao Bošnjaka za ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Sam Dodik, komentarišući stovove "osmorke" rekao je da je to stvar njihovih unutrašnjih odnosa i kako su oni koncipirani, ali je činjenica da se fabrikuju neke stvari koje se pokušavaju predstaviti kao glavne.

"Mi imamo smjernice dogovorene oko vlasti na nivou BiH i mislim da smjernice nisu ugrožene, a prigovori koje oni imaju, u vezi sa nepokretnom imovinom apsolutno ne stoje i imovina nije ni predmet dogovora, niti tih smjernica i ne postoji nijedna riječ o tome jer se naravno nismo mogli dogovoriti oko toga, mada nismo ni pregovarali", rekao je Dodik, u intervjuu za Srnu.

On se osvrnuo i na imenovanje Šulića za ministra u Savjetu ministara BiH dodajući da Srpskoj pripadaju četiri mjesta, a Bošnjacima i Hrvatima po tri.

"Priča o tome kako će njegov glas prevladati apsolutno nije tačna i to je samo politički obračun u FBiH koji ide za tim da destabilizuje osmorku i vrate na scenu SDA", rekao je Dodik.

I Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da u pozadini stavova "osmorke" stoji SDA, Islamska zajednica i kako je rekao "vjerovatno mnogo finansijskih ulaganja" i to u rasparčavanje same "osmorke". Kako je rekao, to čuva poziciju Bakira Izetbegovića, kao najvećeg faktora za krize, napetosti i osporavanje Republike Srpske.

"Na toj politici oni su već 20 godina dobijali izbore, zarađivali ogroman novac i držali čitavu FBiH pod vodom. Sada kada je FBiH izašla malo iz vode, proširila vidike i naravno da će SDA uložiti malo da ih povuku na dno", rekao je Stevandić.