Lideri stranaka iduće sedmice o Savjetu ministara

Novi pregovori u vezi s formiranjem vlasti na nivou Bosne i Hercegovine očekuju se sljedeće sedmice. SNSD će na sastanku ponovno poručiti da nema ništa protiv saradnje BiH sa NATO-om, ali na nivou na kojem sa Sjevernoatlantskim savezom sarađuje Srbija. Očekuje se da će ovo biti najvažnija tema razgovora Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. IPAP ili MAP – jesu li na pomolu novi kompromisi i kakvi će biti, te hoće li doći do dogovora o formiranju vlasti?

SNSD ima prijedlog. IPAP - da, MAP - ne. Ovaj, već izneseni stav u javnosti, biće okvir sa kojim će Milorad Dodik nastupiti na sastanku lidera, očekuje se - iduće sedmice. Individualni partnerski akcioni plan mehanizam je saradnje NATO Saveza i partnerske zemlje. Bosna i Hercegovina pristupila je IPAP-u 2007., a u septembru 2008. godine formalno je počela implementacija tada prvog ciklusa saradnje BiH i NATO-a u okviru ovog mehanizma. Ciklusi IPAP-a su dvogodišnji. Postojeća saradnja ističe u decembru.

"Postojeća saradnja sa NATO-om može da bude produžena, može da bude dogovarana na godišnjem nivou, ali to ne može da bude MAP i to ne može da bude članstvo u NATO-u. To mora biti jasno naznačeno i jasno precizirano", tvrdi Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Iz Demokratske fronte ista 'stara' poruka - formiranja Savjeta ministara BiH nema sve dok se ne postupi u skladu sa Ustavom, ranijim strategijama Predsjedištva BiH i Zakonom o odbrani.

"Mi od aktivacije MAP-a nećemo odustati. Zvali ga oni ovako ili onako, nama je sasvim svjedno, bitno je da krene taj proces i da se otkoči uspostava Vijeća ministara. Ako im se Zakon ne sviđa imaju Parlament BiH i neka promijene taj član ili ponište te odluke koje su ranije donosili i nije nikakav problem", poručuje Zlatko Miletić, generalni sekretar Demokratske fronte.

Iz SDP-a BiH – stranke koja ne učestvuje u formiranju vlasti na državnom nivou poručuju da su na sceni pokušaji obmane da je MAP isto što i IPAP.

"Hvala Bogu da nismo dio te većine i da imamo slobodu i mogućnost da ukazujemo da je to za nas neprihvatljivo", ističe Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH.

Iz PDP-a poziv strankama da završe započeto i konačno nađu rješenje.

"Što se tiče mogućnosti da BiH nastavi da radi u okviru IPAP-a, Individualnog partnerskog akcionog plana koji bi bio dodatno dorađen, to je sasvim u redu. Ako bi to bio dogovor, mislim da to ne bi stvaralo bilo kakve probleme bilo kome, ali potrebno je oko toga dobiti konsenzus među članovima Predsjedništva. Koliko čujem u ovom trenutku ga nema", kaže Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, PDP.

Stav SNSD-a i izjava portparola Kovačevića o načinu saradnje sa NATO-om na godišnjem nivou - bili su danas i u fokusu saopštenja SDS-a. Naveli su da je to “jasan pokazatelj da će SNSD zarad što bržeg formiranja Savjeta ministara BiH počiniti novu izdaju Republike Srpske i prevariti građane”. (N1)