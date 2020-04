"Lideri u BiH da postignu saglasnost o evropskom putu do Samita u Zagrebu"

BANJALUKA - Šef delegacije EU u BiH Johan Zatler očekuje da će domaći lideri u BiH do Samita EU i zapadnog Balkana u Zagrebu, koji bi trebalo da bude održan 6. i 7. maja, postići saglasnost daljim koracima BiH na evropskom putu.

"Vjerujem da je moguće postići saglasnost. Ne očekujem da će se svih 14 ključnih prioriteta Evropske komisije riješiti, jer tamo ima i te kako kompleksnih pitanja i problematike", rekao je Zatler večeras za RTRS.

Zatler je najavio da će u utorak, 28. aprila, imati sastanak sa članovima Predsjedništva BiH i ambasadorima, te ocijenio da bi članovi Predsjedništva trebalo da imaju aktivniju ulogu o prioritetu broj jedan – da BiH postane članica EU.

"Od utorka ćemo konkretnije razgovarati kako da dođemo do Akcionog plana o pitanju rješavanja 14 ključnih prioriteta Evropske komisije", istakao je Zatler.

Prema njegovim riječima, jedan od prioriteta je unapređenje funkcionalnosti BiH, suzbijanje širenja korone virusa i borba za ljudske živote, te borba za radna mjesta.

Smatra da je dobra vijest za čitav region i BiH to što je EU dala zeleno svijetlo za početak pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

"Predstavljena je cijela nova metodologija za proširenje EU što podrazumijeva da se proces mora podići na viši nivo gdje će se osnažiti interakcija između zvaničnika EU i političara iz zemalja zapadnog Balkana kroz odgovarajuća tijela da proces bude malo dinamičniji", pojasnio je Zatler.

Riječ je, dodao je, o prilično zahtjevnom procesu koji ima 34 pregovaračka poglavlja koja će se sada rekonstruisati u takozvane klastere, te napomenuo da ima jedan klaster o vladavini prava tako da se neće moći otvarati drugi, dok ovaj ne bude završen.

Zatler je rekao da je prošla godina dana od 14 ključnih prioriteta Evropske komisije za BiH i da od maja 2019. nisu dobili odgovore od vlasti u BiH, koje nisu bile formirane.

Kada je riječ o finansijskoj i medicinskoj pomoći EU BiH, Zatler je ponovio da je EU obezbijedila sedam miliona evra medicinske pomoći BiH, od čega 2 miliona za Republiku Srpsku.

"Drugi dio pomoći EU za BiH je više od 70 miliona evra za podršku privredi i preduzećima, te treći set makrofinansijske pomoći za BiH od 250 miliona evra. Ovo je najveći iznos pomoći u odnosu na sve ostale zemlje zapadnog Balkana", istakao je Zatler.

Zatler je danas prisustvovao komemorativnom skupu u Donjoj Gradini gdje je obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina.

On je rekao da je to za njega bila jedna potresna ceremonija i da je poruka svega toga se to nikada ne ponovi, ali i da se sačuva sjećanje.

"Morao sam se pridružiti ostalima i odati počast desetinama hiljada žrtava ratnih fašističkih ideologija, ljudima koji su umirali samo zato što su imali određenu vjersku ili nacionalnu pripadnost", istakao je Zatler.

On smatra da je važno da na tim mjestima prisustvuju mladi školskog uzrasta da znaju svoju istoriju, jer je to bitno za čitavo društvo, ali i za obrazovni sistem pogotovo u ovom regionu i na ovim prostorima. /kraj/mis/msb