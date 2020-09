Ljekari će odlučivati ko ne mora vezivati pojas

SARAJEVO, BANJALUKA - Bezbjednosni pojas u vozilima neće morati koristiti vozači i putnici kojima to odobre ljekari. Ova odredba bi trebalo da bude uvrštena u Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) u BiH, čije su izmjene u toku.

U ZOBS-u koji je trenutno na snazi navodi se da su vozač i lica koja se prevoze vozilom dužni koristiti bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu.

"Izuzetno od tog stava pojas ne moraju koristiti lica koja imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Pod zdravstvenim razlozima smatraju se hronične bolesti, deformiteti tijela, povrede ili stanja kod kojih bi korišćenje pojasa tokom vožnje moglo dodatno narušiti zdravlje, odnosno ugroziti život ili oporavak te dovesti do neželjenih komplikacija, prijevremenog poroda te mogućeg invaliditeta tog lica", navodi se u predviđenim izmjenama.

Komentarišući ove odredbe, Milija Radović, v.d. zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, ističe za "Nezavisne" da je njihov prijedlog bio da se ide s takvim izmjenama, ali bez preciziranja o tome u kojim situacijama građani neće morati vezivati pojas.

"To bi trebalo da se reguliše pravilnikom koji donosi Ministarstvo zdravlja, odnosno da struka kaže ko ne može da koristi pojas. To, dakle, ne treba stajati u zakonu, dovoljno je da piše da bezbjednosni pojas ne moraju vezivati lica koja to ne mogu činiti iz zdravstvenih razloga", rekao je Radović za "Nezavisne".

Njemu se, kako kaže, u proteklim godinama nekoliko građana već obraćalo ovim povodom.

"Recimo, bio je tu jedan čovjek koji ima ugrađen pejsmejker, pa mu je navodno ljekar rekao da ne bi trebalo da koristi pojas. Može se pretpostaviti da ima fizičkih stanja, odnosno oboljenja gdje bi korištenje pojasa imalo negativan uticaj", rekao je Radović.

Kako dodaje, ove izmjene bi trebalo u praksi da se sprovode na način da ljekar odluči o tome ko ne mora da koristi pojas te da on da uvjerenje pacijentu, koji ga potom predočava na zahtjev policije.

"Dakle, takva lica bi nosila uvjerenje i pokazala ga policajcu koji vozilo zaustavi", naglasio je Radović.

Rade Dujaković, specijalista interne medicine iz Banjaluke, kaže za "Nezavisne" da je činjenica da postoje pacijenti za koje vezivanje pojasa nije preporučivo.

"Vrlo često kad vozite, recimo u svom privatnom automobilu, pacijenta koji je srčani ili plućni bolesnik, on ne podnosi pojas", pojašnjava Dujaković.

Prema njegovim riječima, sigurno je da postoji kategorija stanovništva gdje pojas može pogoršati zdravstveno stanje.

"Ljekarima bi se moglo dati povjerenje da prostudiraju svaki pojedinačni slučaj. Dakle, svaki pojedinačan slučaj bi trebalo razmotriti, ali takvo nešto ne bi smjelo biti zloupotrijebljeno. Znači, bezbjednost saobraćaja ne bi smjela biti ugrožena", naglasio je Dujaković u izjavi za "Nezavisne".

Podsjetimo, u ZOBS-u, koji je na snazi, navodi se da će kaznom od 100 do 300 KM biti kažnjen vozač ili drugo lice koje se za vrijeme vožnje ne veže bezbjednosnim pojasom.