Ljepojević: Ni jedno drugo oružje osim istine nam ne treba

KOZARSKA DUBICA - Srpski narod mora da njeguje kulturu sjećanja, da se mobiliše i bori za istinu o genocidu i zločinima počinjenim nad njim, rekao je Milan Ljepojević večeras u Kozarskoj Dubici, gdje je promovisana njegova knjiga "Istina o genocidu i zločinima" koja na potresan i dokumentovan način govori o stradanju Srba u 20. vijeku.

Ljepojević je rekao novinarima da je srpskom narodu potrebna istina o genocidu koji je izvršen nad srpskim narodom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i događajima koji su se desili u 20. vijeku.

"Jako je ružno slušati o tome da smo mi agresori i da smo genocidni jer ja navodim svoju porodicu koja je žrtva tog genocida i zločina", rekao je Ljepojević.

On je podsjetio na akciju "Oluja" 1995. godine u Hrvatskoj u kojoj je ubijeno oko 2.500, a protjerano 250.000 Srba.

"A mi smo optuženi u Hrvatskoj za agresiju i tako je to i u Srebrenici i drugim mjestima. Mislim da svi moramo da se mobilišemo i borimo za istinu, jer je istina naše najjače oružje. Ni jedno drugo oružje osim istine nam ne treba", istakao je Ljepojević.

On je rekao da knjiga "Istina o genocidu i zločinima" govori i o djeci koja su ubijena u tri logora u NDH - Jastrebarsko, Sisak i Jasenovac.

"To je moja 11. knjiga i posebno sam ponosan na nju zato što daje odgovor na svakodnevne napade koje ja, kao čovjek rođen ispod Kozare, slušam, da su Srbi genocidan narod i da su agresori. Moja porodica je u ratu od 1941. do 1945. ne prepolovljena, već je na stratištima jasenovačkim nje nestalo oko 70 odsto", rekao je Ljepojević.

On je istakao da je neophodno njegovati kulturu sjećanje da bi srpski narod bio svjestan šta mu se desilo.

"Ima još puno ljudi koji žele da pokažu i dokažu taj zločin u Drugom svjetskom ratu, a ja sam se odlučio za spisak od 8.030 imena ubijene djece do 14 godina sa područja BiH i došao sam do mnogih interesantnih podataka koji su i teški, i tragični, a jedan je da je 6.130 djece iz opština takozvane bosanske Krajine, a od toga 5.500 iz opština Kozarska Dubica i Gradiška", naveo je Ljepojević.

On je istakao da je njegov osnovni motiv bio da dođe do istine o događajima na ovim prostorima, da se to zlo nikad ne bi ponovilo.

"Srbi su nepravedno optuženi da su agresori i zločinci, a oni su u dva svjetska rata bili na strani pobjednika, dok su muslimani i Hrvati bili na strani poraženih", ističe Ljepojević.

On je podsjetio da je Velika Britanija 2015. godine pokrenula zvaničnu inicijativu u Savjetu bezbjednosti UN da Republika Srpska bude osuđena za genocid.

"Za genocid nije osuđena ni nacistička NJemačka koja je bila fabrika smrti. Nijemci su po broju žrtava najveći zločinci, a ustaše su najbrutalniji", rekao je Ljepojević.

Na promociji u Kozarskoj Dubici o knjizi su govorili i recenzenti Saša Mićin i Milan Blagojević, a prisustvovali su i ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić, predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić, drugi zvaničnici, gosti i građani.

Promociju su u velikoj sali Skupštine opštine Kozarska Dubica organizovali JP Centar za informisanje i kulturu i Narodna biblioteka Kozarska Dubica.