Ljubić: Izbor Komšića nije ni ustavan, ni legitiman

SARAJEVO - Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH Božo Ljubić izjavio je da izbor Željka Komšića /DF/ na mjesto člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda nije ni legitiman, niti ustavan i da se može okarakterisati samo kao "akt neprijateljstva prema Hrvatima i političko nasilje".

"Komšić je treći put izabran na mjesto člana Predsjedništva BiH bez obzira što je kandidat Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović dobio više od 80 odsto glasova Hrvata", rekao je Ljubić u Hrvatskom saboru.

On je napomenuo da je Ustavni sud BiH potvrdio pravo svakog naroda da izabere svoje legitimne predstavnike, te istakao da "ovaj izbor nije ni legitiman, ni ustavan".

Ljubić je rekao da je očito da su se Bošnjaci opredijelili, odnosno da su "upućeni da glasaju i za bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH".

"Da se to dokaže ne treba nikakva velika analitika, suptilnija analiza izbora pokazuje da je Komšić dobio najviše glasova u uporištima bošnjačke SDA", rekao je Ljubić, koji je poslanik HDZ-a.

On je naglasio da se treći Komšićev izbor ne smije tretirati kao personalno pitanje, već da je to prije svega pitanje Ustava, karaktera, pa i same održivosti BiH.

Prema njegovim riječima, Komšić je samo iskoristio ono što su mu politička konstelacija u BiH i formalno-pravne regule dozvoljavale, a sve ostalo je urađeno u okviru dobro osmišljenog i provedenog bošnjačkog ili, preciznije, projekta SDA.

"Iako bi neki htjeli ovaj izbor pokazati kao izbor iz inata, ako uzmemo u obzir bošnjačku `mejnstrim` politiku od kada su promijenjeni Ustav i Izborni zakon nametnutim mjerama visokih predstavnika, ovo možemo okarakterisati samo kao akt neprijateljstva prema Hrvatima i političko nasilje, odnosno pokušaj pretvaranja Federacije BiH, koja je u Vašingtonu utemeljena kao hrvatsko-bošnjački entitet, u entitet sa bošnjačkom dominacijom", naveo je Ljubić.

Ljubić je naglasio i da je, s obzirom da je Ustavni sud stavio van snage određene odredbe Izbornog zakona koje se odnose na Dom naroda Federacije, upitno kako će na zakonit način biti moguće formirati vlast u Federaciji BiH i na nivou BiH.