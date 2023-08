Ljubo Ninković dobio novi pečat

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, dobio novi pečat gradskog parlamenta u petak 4. avgusta.

"Krenuo sam već u petak da potpisujem i pečatiram odluke, te završio u ponedjeljak", rekao je Ninković.

On kaže da njemu nije dozvoljen pristup starom pečatu, te da za rad njega i ne koristi.

"Izrađeni su novi pečati, nakon što je provedena sva procedura, a razlika je u tome što su novi pečati drugačije označeni", pojasnio je on, te dodao da ovi pečati nose oznaku rimskog broja dva, za razliku od prethodnih koji za oznaku imaju rimski broj jedan.

"Oznake su različite kako bi se pečati mogli razlikovati, ako bi došlo do zloupotrebe, a prema vremenskom smislu ovjeravanja odluke", istaka je on.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oduzeo je kancelarije Ninkovića uz obrazloženje da on ne radi. Nakon toga Ninković je zatražio poništenje pečata Skupštine grada uz obrazloženje da su kompromitovani. To je značilo da odluke koje usvojila Skupština grada nisu mogle biti potpisane i ovjerene do izrade novih pečata.