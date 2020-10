"Ljudi na braniku otadžbine zaslužuju poštovanje i u vrijeme mira"

Људи који стоје на бранику своје отаџбине заслужују свако поштовање, не само у тешким временима, већ и у вријеме мира. Драго ми је што сам данас током војне вјежбе на Пештерској висоравни имала прилику упознати овог младог припадника Војске Србије чија родбина живи у Републици Српској. Ипак смо једно без обзира с које стране Дрине живимо.

Жељка Цвијановић (@zeljka.cvijanovic) on Oct 10, 2020