Lokalni izbori u Mostaru nakon 12 godina?

​STRAZBUR - Evropski sud za ljudska prava donio je još jednu presudu protiv BiH, koja u narednih šest mjeseci mora izmijeniti Izborni zakon i omogućiti da se održe lokalni izbori u Mostaru, u kojem se posljednji put glasalo 2008. godine.

Suština presude koja je donesena po tužbi Irme Baralije iz Mostara je da su vlasti u BiH propustile da izvrše odluku Ustavnog suda BiH iz 2010. godine. Tada je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim određene odredbe Izbornog zakona i u suštini utvrdio da način na koji su organizovane izborne jedinice i broj gradskih odbornika iz svake od tih jedinica nisu bili u skladu s načelom jednakog prava glasa. Kasnije je Ustavni sud BiH 2012. godine usvoji rješenje o neizvršenju svoje odluke, a kao posljedica toga pojedine odredbe Izbornog zakona su prestale da važe i u Mostaru se nisu mogli održati izbori.

"Sud je razmatrao argument da je kašnjenje u izvršenju odluke Ustavnog suda BiH bilo opravdano potrebom da se dođe do dugoročnog i održivog rješenja za podjelu vlasti te da se očuva mir i omogući dijalog između različitih etničkih grupa u Mostaru. Sud nije mogao prihvatiti da su poteškoće u dolasku do političkog dogovora s tim u vezi bile dovoljno, objektivno i razumno opravdanje za situaciju, gdje su posljednji lokalni izbori u Mostaru održani 2008. godine i gdje gradom upravljao gradonačelnik koji je od 2012. godine bio u tehničkom mandatu, te stoga nije imao potreban demokratski legitimitet. Takva situacija nije bila u skladu s načelima stvarne političke demokratije i vladavine prava, na koje Evropska konvencija upućuje u svojoj preambuli", navedeno je u odluci Suda, koja je usvojena jednoglasno i u kojoj se dodaje da BiH Baraliji, koja je i predsjednica GO Naše stranke u Mostaru, mora isplatiti 5.000 evra za troškove advokata.

Sama Baralija istakla je da vjeruje da će se izbori u Mostaru održati 2020. godine te da domaći političari imaju odgovornost prema građanima i da izgovor "nismo mi krivi, kriv je neko drugi" više ne pije vode.

"Šta su SDA ili HDZ poduzeli ili uradili po tom pitanju? Hajmo svi prijedloge na stol pa da vidimo čiji je najbolji. Loptica je sada na strani paralmenta Bosne i Hercegovine", rekla je Baralija.

Njena advokatica Dženana Hadžiomerović rekla je da će zbog ove presude izbori u Mostaru morati biti održani.

"Ovo je poziv vlastima da izmijene zakon iz 2001. godine. Ako se u roku od šest mjeseci ova promjena ne desi, Ustavi sud BiH ima ovlast da donese odluku o provedbi izbora", kazala je Hadžiomerovićeva.

Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, rekao je da misli da presuda neće ostati nesprovedena te da činjenica da je donesena jednoglasno dovoljno govori sama za sebe.

"Nije moguće da se u jednoj demokratskoj državi 11-12 godina ne održavaju lokalni izbori. Riječ je o pravu svakog građanina da bira i da bude biran. U ovom slučaju Baralija se žalbom obratila Evropskom sudu i ovo je konačan ishod njenog obraćanja", rekao je Vehabović.

On je rekao da Ustavni sud BiH, ukoliko se ne provede presuda, što je obaveza parlamenta BiH, može donijeti privremena pravila u cilju omogućavanja provođenja izbora u Mostaru.

"Ustavnom sudu BiH data je mogućnost da djeluje ukoliko Parlamentarna skupština BiH, koja jeste prava adresa da rješava ovo pitanje, ne djeluje u pravim rokovima. Ova presuda neće ostati neizvršena, barem kada je riječ o održavanju izbora u Mostaru naredne godine. Nadam se da će se za to vremenski rokovi poklopiti. Mislim da ova odluka neće biti neprovedena", rekao je Vehabović.

Predsjednik Ustavnog suda Zlatko M. Knežević izjavio je juče da se nada da će odluku sprovesti državni parlament, no ukoliko to ne uradi, kako bi sve bilo spremno za sljedeće lokalne izbore, sprovođenje će preuzeti Ustavni sud.

Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH smatra da je presuda Suda u Strazburu težak udarac svima koji se opiru izmjenama izbornog zakonodavstva i poziva političke partnere na hitno postizanje dogovora o Izbornom zakonu, koji će obuhvatiti sve presude Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava.