Lokalni izbori ubrzali preletače u Republici Srpskoj

BANjALUKA - Preletača iz jedne u drugu stranku na domaćem političkom tržištu je sve više jer se bliže lokalni izbori. Rijetko da prođe sedmica bez obavještenja pojedinaca da su odlučili da promijene dres i zaigraju za drugu političku opciju.

Tu trampu politički analitičari ocjenjuju kao uobičajenu pred svake izbore, a koja se nastavlja i nakon njihovog održavanja, samo što tada nosi naziv “trgovina papaka”.

"Građani nakon početnog negodovanja sve brzo zaboravljaju, a preletači iz izbora u izbore napreduju i izvlače benefite", saglasni su analitičari.

Trivić, Stanarević, Vasić...

Početkom ove sedmice potpredsjednica Ujedinjene Srpske (US) Natalija Trivić objavila je da napušta tu stranku zbog dužeg neslaganja u načinu organizacije i djelovanja te partije. Ona tom prilikom nije objelodanila kojoj stranci će pristupiti, ali u javnosti se već spominje da je to najveća politička stranka u Srpskoj - SNSD.

Uporedo sa Trivićevom odluku o napuštanju US-a donio je i odbornik te stranke u Banjaluci Željko Amidžić, o čemu je obavijestio i organe stranke, ali ni on kao i njegova stranačka koleginica nije otkrio da li će preći u neku drugu stranku. Pretpostavlja se da će u Skupštini grada za sada djelovati nezavisno.

Samo nekoliko dana prije Trivićeve i Amidžića odluku da napusti DEMOS donio je i dugogodišnji član te stranke i odbornik u Skupštini grada Banjaluka Slobodan Stanarević. Nekoliko dana nakon toga objelodanio je da je to uradio zbog neslaganja sa liderom stranke Nedeljkom Čubrilovićem, ali je i obavijestio javnost da uzima člansku kartu SNSD-a.

Promjenu stranačkih dresova imali smo i u aprilu, kada je Ujedinjenu Srpsku napustio i Kostadin Vasić, poslanik te stranke, koji se pridružio Narodnoj partiji Srpske na čijem čelu je Darko Banjac. On je 2018. godine, nakon što je isključen iz SDS-a, donio odluku da svoje političko djelovanje nastavi u Ujedinjenoj Srpskoj.

Stranačku kartu prethodnih godina često je mijenjao i narodni poslanik Aleksandar Trninić, a posljednja koju je uzeo je US. On je prvo u maju 2020. godine, u vrijeme dok je bio odbornik SDS-a u Skupštini opštine Laktaši, pristupio SPS-u, da bi se samo nakon godinu predomislio i vratio u SDS sa kojim je izašao i na opšte izbore te osvojio mandat poslanika. Međutim, već u maju 2023. godine napustio je stranku i prešao u Narodni front, ali ni tu se nije zadržao dugo, odnosno već nakon dva mjeseca saopštio je da izlazi iz te stranke. Posljednja adresa mu je US, koji ga je postavio i za šefa Kluba poslanika u Narodnoj skupštini RS, odnosno mjesto koje je zauzimao pomenuti Vasić koji je, nakon što je smijenjen iz te fotelje, i napustio stranku. Prelazak iz jedne u drugu političku stranku posljednjih mjeseci imamo širom Srpske te se dešava da čitavi odbori napuštaju jednu i prelaze i drugu stranku.

Nezrelost

Politički analitičari saglasni su da su lični interesi bili uvijek, pa i danas, glavni razlog za promjenu stranačkih knjižica.

"Riječ je o političkoj i demokratskoj nezrelosti. Politika se ne percepira kao sredstvo, već kao cilj za ostvarivanje ličnih interesa za neki politički angažman ili indirektno za postavljanje na neke funkcije. Tako je od početka formiranja društveno-političkog sistema u cijeloj BiH, pa i značajnom dijelu zemalja bivše Jugoslavije", kazao je “Glasu” politički analitičar Mladen Bubonjić.

Naglasio je da ljudi ulaze iz istih pobuda u politiku pa i u nekim razvijenim zemljama, kao što su skandinavske ili neke druge na zapadu.

"Samo što ih sistem tamo ne motiviše i stimuliše da to rade, za razliku od nas. Naravno, tamo se sankcionišu takvi potezi, ako ne direktno, onda indirektno oni u potpunosti gube naklonost birača i ne mogu više ostvarivati benefite za sebe. Oni su na neki način u tim razvijenim zemljama politički mrtvi. Kod nas narod nije stekao još dovoljan stepen te političke i demokratske zrelosti da procijeni i kazni one koji su politički konvertiti", poručio je Bubonjić.

Naglasio je da je postalo uobičajeno i redovno stanje da se kod nas koji mjesec prije izbora mijenjaju stranačke knjižice.

"To pojedinci rade jer smatraju na osnovu svojih ličnih procjena da mogu ostvariti neke političke benefite. Promjene se u političkim taborima dešavaju i nakon izbora. To je takozvana 'trgovina papaka' koju smo mogli vidjeti u nekim prethodnim izbornim ciklusima", podsjetio je Bubonjić.

Naglašava da trgovina na političkom tržištu prije izbora, niti ona nakon njihovog održavanja, nije neubičajena.

"Za nas je takav društveno-politički sistem postao, nažalost, opšte mjesto. Građani nakon početne reakcije i negativnih komentara zaborave na sve. Ti koji mijenjaju stranačke dresove ne snose nikakve sankcije u smislu gubitka naklonosti, pažnje i podrške od strane birača. Vidimo iz izbora u izbore da oni samo napreduju i izvlače benefite", zaključio je Bubonjić.

Sve zarad lične dobiti

Sličnog mišljenja je i politikolog Mirko Matić koji za “Glas Srpske” navodi da politika predstavlja sferu djelovanja u kojoj je koncentrisana ogromna količina moći i novca.

"Zbog toga su se tu oduvek nalazila i lica koja su pokušavala to da iskoriste radi lične koristi. Dakle, uvek je bilo i uvek će biti i onih koji se bave politikom isključivo radi lične dobiti zarad koje su spremni da menjaju onoliko stranaka koliko je potrebno", kazao je Matić.

Uzimajući u obzir činjenicu, naglašava on, da su ideološki stranke u Republici Srpskoj slične, jasno je da u najvećem broju slučajeva prelijetanja nisu iz ideoloških poriva, već radi dobijanja neke lične koristi, bilo da se radi o novcu ili funkciji.

"Verujem da, dugoročno gledano, stranke koje prihvate preletače su na gubitku jer u kriznim situacijama članovi koji su tu samo radi koristi će biti prvi koji će otići. Baš zbog toga preletanje predstavlja jedan od prvih pokazatelja slabljenja neke stranke", naglašava Matić.

Naglašava da je teško stati u kraj ovakvim nemoralnim radnjama.

"Verujem da se institucionalno ne može stati na kraj ovom trendu, jedino narod ima mogućnost da kazni ovakvo ponašanje na izborima", zaključio je Matić.

Dupli transferi

U prošlom mandatu u Narodnoj skupštini trećina saziva je, prema dostupnim informacijama, promijenila stranački dres. Čak dvoje od ukupnog broja preletača u najvećem zakonodavnom tijelu Republike Srpske postali su “dupli preletači”, odnosno oni su iz stranke opozicije prešli u stranku vlasti, a onda, kada je njihova nova stranka ponovo postala opoziciona, “spas” su zatražili u stranci u vlasti.

