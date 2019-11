Loto sedmica oštetila RS za 2,2 miliona KM poreza na dobitak

BANJALUKA - "Lutrija Republike Srpske" uputila je dopis Ministarstvu finansija Republike Srpske kojim predlažu da se problem s isplatom poreza na dobit u igri "Loto sedmica" riješi tako da se izmijeni postojeći Ugovor o poslovnoj saradnji između "Lutrije Republike Srpske" i "Državne lutrije Srbije", a zbog kojeg je, prema nezvaničnim informacijama, Republika Srpska oštećena za najmanje 2,2 miliona KM.

Dopisom Ministarstvu finansija predlažu da se izmijeni Ugovor o poslovnoj saradnji između "Lutrije RS" i "Državne lutrije Srbije" tako što bi se u ugovoru preciziralo da svaka ugovorna strana isplaćuje dobitke ostvarene na svojoj teritoriji, a najveće dobitke isplaćuje ona ugovorna strana na čijoj teritoriji dobitnik ima prebivalište.

"Ukoliko se sa 'Državnom lutrijom Srbije' ne bi mogao postići dogovor u pravcu navedene izmjene ugovora, drugo rješenje uključivalo bi sljedeću izmjenu Zakona o igrama na sreću", navedeno je u dopisu, u kojem se dalje predlaže da se zakon mijenja tako da se izvlačenje i način isplate dobitka odvijaju u skladu sa propisima države u kojoj se izvlačenje obavlja.

U dopisu navode i da već skoro 15 godina sa "Državnom lutrijom Srbije" priređuju igru "Loto", pri čemu je ostvaren promet veći od 105 miliona KM, a na ime obaveza u budžet je uplaćeno oko pet miliona KM.

Praktično, ovim dopisom "Lutrija Republike Srpske" priznala je da postoji problem i da je rukovodstvo opštine Prnjavor u pravu kada traži da se porez na dobitak loto sedmice od oko milion KM plati ovoj lokalnoj zajednici.

"Očekujemo da se uplati porez jedinici lokalne zajednice kojoj pripada. Ako je dobitnik iz Republike Srpske - onda jedinici lokalne zajednice iz koje je dobitnik, a ako ne mogu utvrditi iz koje opštine - onda prema mjestu uplate, a to je Prnjavor", rekao je za "Nezavisne" Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor, koji je i pokrenuo cijelu priču.

Kada je riječ o tome koliko su Republika Srpska i njene opštine izgubile u prethodnom periodu, prostom računicom došli smo do cifre od najmanje 2,2 miliona KM. U Republici Srpskoj do sada je bilo sedam dobitaka loto sedmice, porez na dobit od 2007. do 2019. godine iznosio je 15 odsto, a posljednjim izmjenama zakona on je 30 odsto.

Inače, problem je i otkrio Tomaš, i to nakon što je sedmica od 3,1 milion KM otišla u Prnjavor, gdje je dobitni tiket i uplaćen. Nakon toga Tomaš, odnosno opština Prnjavor, od "Lutrije RS" su zahtijevali da se porez na dobit uplati u toj opštini jer tako kaže i zakon. Problem je nastao jer "Lutrija RS" nijedan porez na dobit od ukupno sedam sedmica, koliko ih je izvučeno u Srpskoj, nije platila Republici Srpskoj i opštinama u Srpskoj, već u Srbiji.

U "Lutriji Republike Srpske" to pravdaju ugovorom koji je potpisan još prije 15 godina, međutim, kako navodi Tomaš, onaj ko je potpisao ugovor suprotan zakonu treba da snosi odgovornost.

"Nismo vidjeli ugovor, samo imamo usmenu informaciju da se tako navodi u potpisanom ugovoru", rekao je Tomaš, a na pitanje da li lokalne zajednice koje su ranije oštećene mogu tražiti novac koji im pripada po osnovu poreza na dobit, kaže da ne zna koji su rokovi zastare, ali da "ne zastarijeva krivična odgovornost ljudi u 'Lutriji'".

Da li je "Lutrija Republike Srpske" u pravu ili nije, nismo uspjeli saznati ni u Republičkoj upravi za igre na sreću, koja je pri Ministarstvu finansija RS. Na konkretno postavljena pitanja kome pripada porez u slučaju dobitka loto sedmice, nisu odgovorili konkretno, već su naveli samo članove zakona koji kaže da dobitke obračunava priređivač i odbija ga od svakog dobitka prije isplate ostatka dobitka dobitniku. I u "Lutriji Republike Srpske" juče smo pokušali dobiti odgovore na neka pitanja, ali se direktor Rajko Radovanović nije javljao na mobilni telefon, dok u "Lutriji" nisu mogli reći ništa pozivajući se na ranije objavljeno saopštenje.

U tom saopštenju, između ostalog, naveli su da na insistiranje "Državne lutrije Srbije", a što je definisano ugovorom između lutrija, isplata svih velikih dobitaka se obavlja u Beogradu, u sjedištu te lutrije. Međutim, zanimljivo je da se u samim pravilima u članu 1. Pravila igre na sreću "Loto" navodi da igru organizuju "Državna lutrija Srbije" d.o.o. Beograd na teritoriji Srbije i "Lutrija RS" a.d. Banjaluka, na teritoriji regulisane zakonom Republike Srpske.

2.277.260 KM