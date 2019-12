Lovrićeva zaprijetila štrajkom ako Božović bude ministar

SARAJEVO - Nakon informacije da potpredsjednik DNS-a Nenad Nešić umjesto Draška Aćimovića želi Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice, Irina Lovrić najavila je štrajk na Trgu Bosne i Hercegovine, ukoliko se to desi.

Kako je poručila u svom saopštenju, štrajku će se pridružiti njeni prijatelji, uključujući one koji podržavaju njenu decenijsku borbu za ljudska prava i protiv korupcije.

Inače, Lovrićeva je prva žena, zaštićeni prijavitelj korupcije koja je nakon višegodišnje borbe na Sudu BiH dobila presudu za mobing koji je nad njom vršio tadašnji direktor Fonda za povratak Mlađen Božović.

"Ukoliko Mlađena Božovića (SNSD pa DNS) imenujete ministrom za izbjeglice i ljudska prava Bosne i Hercegovine, koji je u više navrata nezakonito postupao dok je upravljao Fondom za povratak Bosne i Hercegovine i koji je grubo kršio moja ljudska prava, otpočinjem štrajk na Trgu Bosne i Hercegovine", kazala je Lovrićeva.

Ona je podsjetila javnost na to da ju je Božović navodno zlostavljao godinama, što se, kako je kazala, nikako ne smije zaboraviti.

"Čak me je i tukao, na mom radnom mjestu u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine, samo iz razloga što sam ga prijavila zbog korupcije. Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je koncem 2017. godine podiglo optužnicu koju je Opštinski sud Sarajevo i prihvatio. Slučaj se nastoji zataškati u Tužilaštvu BiH te Sudu BiH", tvrdi Lovrićeva.

Svjesna je, kaže, činjenice da Božović krije mnogo informacija o nezakonitom i netrasparentnom trošenju ogromnih novčanih sredstava namijenjenih povratku izbjeglica i raseljenih lica u BiH, te da on najbolje zna koji su to moćni političari koji su iz tih sredstava izvlačili i ličnu korist.

"No, budite svjesni da me to neće zaustaviti, jer mene ne može ucijeniti, posebno ne onako kako Božović može ucijeniti te političare, koji su zataškavanjem ovog cjelokupnog slučaja u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine amnestirani od krivične odgovornosti. Moj otac je poginuo za ovaj grad i za ovu zemlju. I ja sam to sada spremna. Imenovanjem Božovića ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH ponižavate sve časne građane ove zemlje, ali i šaljete poruku svakom potencijalnom prijavitelju korupcije da u ovoj državi niko ne smije prijaviti korupciju, jer stradaju oni koji prijavljuju korupciju. Mi to nećemo dozvoliti. Budite spremni na neočekivano", poručila je Lovrićeva.

(Klix.ba)