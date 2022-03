Lovrinović: Bez dogovora o izmjenama Izbornog zakona, situacija će biti još složenija

SARAJEVO - Ukoliko ne dođe do dogovora o izmjena Izbornog zakona, situacija u BiH biće još složenija, rekao je danas predsjedavajući Kluba HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović.

"Mi mislimo da se izmjene Izbornog zakona moraju dogoditi u dijelovima koji se odnose na odluke Ustavnog suda i Suda u Strazburu i mislimo da još ima vremena", izjavio je Lovrinović novinarima i dodao da nema pravo da odustaje od mogućnosti da se izborni proces dovede u zakonitu formu.

On je naveo da i predstavnici Evropskog parlamenta, Evropske komisije i međunarodne zajednice očekuju da se to dogodi kako bi se u izborni proces ušlo na valjan način ukoliko do tog dogovora dođe.

"Ne mogu ni pretpostaviti šta će se dogoditi ukoliko do toga ne dođe. Ako izborni proces počne, a ne bude sporvedena odluka Ustavnog suda, koji je izbrisao određene članove, prema kojima se ne može implementirati ono što se dogodi na izborima, a pri tom mislim na izbor Doma naroda Federacije, a potom i Doma naroda BiH, te izvršna vlast... Volio bih da se to ne dogodi", rekao je Lovrinović.

On je napomenuo da učesnici pregovora govore da je ostalo još malo da bi se došlo do dogovora i da nema razloga da se odustane.

"Dobro bi bilo da se dođe do rješenja kako se popunjavaju domovi naroda. To je toliko malo, ustavno i zakonito da ne vidim zašto da se ne dogovori. Sve drugo je avantura", istakao je Lovrinović.

On je naveo da su neki predstavnici međunarodne zajednice poručili da nije problem odgoditi izbore ukoliko bi se za mjesec-dva došlo do dogovora, kako bi se ušlo u mandat koji neće imati "ovu vrstu neuralgičnih pitanja koja sada postoje".

"Postoji zakonska mogućnost da se to odgodi mjesec dana. Smatram da je to bolje jer ako se to desi imaćemo manje problema nego ako uđemo u nezakonit proces", ukazao je Lovrinović.