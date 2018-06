Lukač: Anketni odbor zaključke donio preglasavanjem

BANJALUKA - Anketni odbor, formiran odlukom Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) na čelu sa Borislavom Borenovićem je preglasavanjem donio zaključke koji nisu zasnovani na dokazima, i predstavljaju političke stavove opozicionih poslanika u Anketnom odboru, izjavio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS.

Anketni odbor, podsjetimo, juče je iznio zaključak da "postoje osnovi sumnje da je Banjalučanin David Dragičević (21) ubijen".

Lukač je rekao da su opozicioni poslanici zloupotrijebili povjerenje Narodne skupštine RS i doveli u Anketni odbor lice koje ima potvrđenu krivičnu prijavu od strane Suda za teško krivično djelo.

"Tom licu su omogućili da ispituje rukovodioce Ministarstva unutrasnjih poslova i Tužilaštva, što nije zabilježeno u pravnom sistemu bilo koje države u svijetu i na taj način srušili pravni poredak i vladavinu prava na najgrublji način", kazao je Lukač.

On je dodao da je Anketni odbor na čelu sa Borenovićem zloupotrijebio i ignorisao zaključak VSTV BiH sa kojim su upozoreni - da shodno Zakonu o VSTV BiH, Zakonu o javnim tužilaštvima RS i Zakonu o krivičnom postupku RS, Anketni odbor nema ovlaštenja da procjenjuje i ocjenjuje postupke i provedene radnje Tužilaštva i tužilaca u istrazi i radnje dokazivanja - istražne radnje koja su provela ovlaštena službena lica i druga lica pod nadzorom tužioca.

"Što znači da su mogli da se bave samo pitanjem da li je policija radila po naredbi tužioca ili nije. Ako jeste, kao što je bilo u ovom slučaju, nisu mogli ulaziti u dalju ocjenu provedenih istražnih radnji", zaključio je Lukač.

Dodao je da je Anketni odbor, uprkos svemu, nastavio da se bavi istragom slučaja.

"Većina postavljenih pitanja je bila upućena sa tom namjerom da bi se na kraju bespravno upustili i u kvalifikaciju djela i donijeli takav zaključak iako nisu nimalo stručni za takve radnje i bez obzira što to Tužilaštvo još uvijek nije uradilo u toku dosadašnje istrage", kazao je Lukač.

Po njegovim riječima, Anketni odbor nadalje bez ijednog dokaza optužuje MUP i Tužilaštvo i njihovo rukovodstvo za učinjene propuste koje nisu ničim obrazložili.

"Na taj način i dalje pokušava da podriva povjerenje građana u svoje institucije, a traženje izmjena Zakona po hitnom postupku i uvođenja tužilačke odgovornosti u vršenju dužnosti je miješanje i pritisak na funkcionisanje pravosudnog sistema", kazao je Lukač.

Dodao je da su "zaključcima nastavljeni neprimjereni napadi na slobodu medija i miješanje u uređivačku politiku RTRS i agencije SRNA".

"To Anketni odbor ni na koji način nije smio raditi, niti je bio to njihov zadatak koji su dobili od NS RS. Pozivajući sve institucije da svoje djelovanje vrate u okvire Ustava i Zakona, bez ijednog dokaza da je neka od institucija radila nešto izvan Ustava i Zakona, je još jedan u nizu neprimjerenih zaključaka i napada u cilju podrivanja i urušavanja institucija RS od strane neodgovornih političara iz opozicionih redova, koji su to uradili i ovaj put zloupotrebljavajući povjerenje koje su dobili od strane NSRS", zaključio je Lukač.

