Lukač: Bilo bi dobro i da FBiH formira rezervnu policiju

kundak

»Federacija BiH, oksi-moron, nešto kao drveno gvožđe. Prvo sam naziv. To je federacije Bosne i Hercegovine, koja ne obuhvata celu državu Bosnu i Hercegovinu, nego samo 51%. Šta je onda cela BiH? Konfederacija?! E, to sam ja rekao, a oni neće ni da čuju. Jer oni "federalci" bi da cela Baznia bude unitarna "građanska", a sami su u nekoj federaciji. Onda to uređenje, sa desetak kantonalnih vlada, ministara... Najzad, ovde je korišćen naziv muslamansko-hrvatska federacija, koji je logičan prema dejtonskom uređenju (tri naroda, dva entiteta). Međutim, oni su "građanski", formalno neće ni da čuju. Iz ugla tih aktivista to je i logično, jer su i protiv Srpske. Samo što nema veze s realnošću koja postoji u BiH, gde jednostavno nema zajedničkog (id)entiteta. «