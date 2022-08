Lukač: Kokain zaplijenjen u Doboju dio međunarodne trgovine drogom

BANJALUKA, DOBOJ - Radnici su, tokom istovara pošiljke, primijetili da se tu nalazi i roba koju nisu naručili i obavijestili su policiju, koja je reagovala, te je tako u Doboju otkriveno 73 kilograma kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na milione evra.

Potvdio je to danas Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova poslova Republike Srpske, te dodao da i dalje traje intenzivna istraga o zaplijenjenom kokainu u Doboju, precizirajući da je riječ o međunarodnoj trgovini drogom.

Lukač je naveo da MUP, u saradnji sa Tužilaštvom BiH i Evropolom, nastavlja dalju istragu, zbog koje ne može da otkriva bilo kakve druge detalje o ovom slučaju.

"Riječ je o većoj količini kokaina koja je dopremljena na teritoriju Srpske, koja se našla u skladištu firme", rekao je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske je istakao da će rezultati istrage biti poznati kada se sklopi mozaik.

"U istragu je uključeno više policijskih agencija. Riječ je o međunarodnoj trgovini kokainom, i to o velikoj količini te droge, koja se dugo godina na teritoriji Srpske nije zaplijenila", istakao je Lukač.

Podsjetimo, na području Doboja policija je u utorak, 16. avgusta, zaplijenila oko 73 kilograma kokaina, koji je transportovan sakriven u pošiljci druge naručene robe koja se uvozila u BiH.

Iz Tužilaštva BiH je saopšteno da vrijednost pronađenog kokaina na ilegalnom narko-tržištu iznosi više miliona evra, te da je riječ o jednoj od najvećih pljenidbi ove droge u postdejtonskoj BiH.

Nezvanično, za sada niko nije uhapšen, a postoje tvrdnje da je porijeklo ove droge iz Kolumbije, te da je bila skrivena u pošiljci sa šećerom. Droga je navodno otkrivena u sklopu istrage koja se odnosi na aplikaciju SKY.

Podsjetimo, posljednji dostupni operativni podaci pokazuju da je cijena kilograma kokaina oko 70.000 KM, a kada se rasparča, iznos dostigne mnogo veću cifru - gram je 100 do 150 maraka.

To znači da kilogram te jako opasne droge prošvercovane na ulici dobije ukupnu vrijednost od 100.000 do 150.000 KM, a pošto je ovdje riječ o 73 kilograma, iznos na kraju dostiže i do 11 miliona maraka.

Ukoliko se kokainu dodaju i prekursori, što dileri često rade kako bi dobili na masi, ova cifra se dodatno uveća.

Iz Tužilaštva BiH su u srijedu rekli da se istraga sprovodi u saradnji sa partnerskim agencijama država Evropske unije i Europolom.

"Tužilaštvo BiH nastavlja istragu sa ciljem potpunog rasvjetljavanja i dokumentovanja ovog predmeta organizovanog kriminala", naveli su iz Tužilaštva BiH.