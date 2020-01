Lukač: Moraćemo povući policajce, problemi sa migrantima biće veći

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) u slučaju da Međunarodna organizacija za migracije (IOM) odustane od finansiranja smještaja i ishrane za policajce iz Srpske angažovaneh na obezbjeđenju granice BiH, morati da ih povuče sa granice.

Lukač je upozorio da će to prouzrokovati mnogo veće probleme u vezi sa kontrolom ulaska nelegalnih migranata na teritoriju BiH.

"Prema našim informacijama, IOM je poslao pismo Graničnoj policiji BiH koja nas je obavijestila da od 31. januara ove godine IOM prestaje da finansira policajce iz Srpske koji su angažovani na pomoći Graničnoj policiji u čuvanju granice. Nemamo direktnu informaciju od njih o tome šta se dešava, odnosno da li je to nedostatak sredstava ili se radi o njihovom odustajanju od pomoći u čuvanju granice i sprečavanju nelegalnih ulazaka u BiH", rekao je Lukač u Banjaluci.

On je upozorio da Granična policija nema dovoljno kapaciteta da sama čuva granicu BiH sa Srbijom i Crnom Gorom u dužini od 650 kilometara.

"Kada se granica otvori nelegalnim migrantima biće mnogo lakše da ulaze u BiH. Znamo da evropske zemlje ne dozvoljavaju ulazak na njihovu teritoriju, Hrvatska na svaki način pokušava da spriječi ulazak migranata na njihovu teritoriju. To znači da će na ovaj način u BiH ulaziti mnogo više migranata na mnogo lakši način i da će oni ostajati ovdje. Da li je to cilj IOM-a ili je riječ o nečemu drugom nismo sigurni, jer od njih nemamo nikakve zvanične informacije o ovom pitanju", kaže Lukač.

On je podsjetio da je policija Republike Srpske u skladu sa sporazumom sa Graničnom policijom BiH za policajce iz Srpske snosila troškove dnevnica i goriva, dok je IOM finansirao smještaj i ishranu.

"Ti troškovi su prošle godine prešli iznos od 1,2 miliona KM neplaniranih sredstava koje smo morali da pronađemo i to je bilo opterećenje za budžet MUP-a Srpske. Ako oni odustanu u potpunosti od toga kao što imamo obavještenje, mi ćemo morati da povučemo svoje policajce jer u budžetu nemamo dovoljno sredstava da to isfinansiramo", istakao je Lukač.

Prema njegovim riječima, 14. juna 2018. godine je Operativni štab za migracije u BiH donio zaključke da se policija Srpske pridruži Graničnoj policiji BiH, te je na osnovu tih zaključaka napravljen sporazum i regulisan način finansiranja pripadnika MUP-a Srpske koji su angažovani u čuvanju granice.

"Tim zaključcima je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara preuzelo troškove smještaja i ishrane, a policija Srpske dnevnica i goriva. Sada to prestaje. Sada će ovaj sporazum prestati da funkcioniše i vidjećemo šta će Ministarstvo bezbjednosti koje je sa svojim agencijama, a naročito Graničnom policijom, prvo pozvano da kontroliše granicu, preduzeti da zaštiti granicu BiH", rekao je Lukač.

On je ponovio da MUP i vlasti u Srpskoj ostaju pri stavu da niko osim Granične policije BiH i policije Republike Srpske ne može da kontroliše granicu na teritoriji Srpske.

"Imali smo ranije slučaj da je to radila i SIPA, koja ima svoje nadležnosti, ali se i ona povukla zbog nemogućnosti da to radi. Dio ljudi koji je SIPA povukla je nadoknadila policija Srpske, ali ćemo morati da povučemo naše ljude, a odgovornost će morati da preuzmu oni koji su doveli do takve situacije i da odgovaraju za sve što će se dogoditi u budućnosti prilikom ulaska nelegalnih migranata na teritoriju BiH", poručio je Lukač.

On je naglasio da nije moguće da druge agencije poput federalnog ili kantonalnih MUP-ova uđu na teritoriju Srpske i kontrolipšu granicu.

"To može da radi policija Srpske u skladu sa svojim zakonskim i ustavnim nadležnostima. Mi nemamo namjeru da na teritoriji Federacije BiH obavljamo kontrolu i preuzimamo njihove nadležnosti, ali nećemo dozvoliti ni da to bilo ko drugi radi na našoj teritoriji", rekao je Lukač.

IOM je obavijestio Graničnu policiju BiH da od 31. januara nije u mogućnosti da finansira troškove smještaja i ishrane policijskih službenika MUP-a Republike Srpske koji su angažovani kao ispomoć Graničnoj policiji u nadzoru granice.

Imajući u vidu da na taj način IOM ostavlja granicu Republike Srpske sa Srbijom nezaštićenom u trenutku kad se očekuje novi priliv migranata, Granična policija je, prema saznanjima Srne, o tome obavijestila Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara od kojeg traži da hitno budu obezbjeđena dodatna sredstva za ovu namjenu kako bi aktivnosti MUP-a Srpske na ispomoći pripadnicima Granične policije bile nastavljene.