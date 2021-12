Lukač: Na primjenu sile poziva političko Sarajevo, a ne Srpska

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da Srpska u smislu zakonskog sprovođenja vraćanja svojih nadležnosti nipošto ne poziva na bilo kakvu primjenu sile ili ratnu opciju kao što to radi političko Sarajevo.

Lukač je rekao da Republici Srpskoj ne padaju na pamet takve opcije kao što ih najavljuju pojedini ostrašćeni predstavnici političkog Sarajeva.

"Ovdje se radi o sprovođenju politika koje je donio parlament Republike Srpske i kojima pokušavamo da vratimo određene nadležnosti Srpske koje je smo imali u skladu sa Dejtonskim sporazumom", rekao je Lukač za Radio Republike Srpske.

On je ocijenio da su svi raniji pritisci i intervencije visokih predstavnika bili na štetu Srpske, što je kulminiralo i posljednjim odlukama Ustavnog suda BiH o imovini da bi se Republika razvlastila.

"U narednom periodu nećemo sigurno raditi ništa na silu i u smislu da bilo šta uznemiri građane jer na ovom prostoru nikome nisu potrebni sukobi i ratovi. Niko ničiju djecu od političara ne može i nema pravo da pošalje u rat"

On je naveo da niko iz posljednjeg rata u BiH nije izašao kao pobjednik, već su svi na tom planu gubitnici.

"O ratu niko ne treba da pomisli, jer to ništa i nikada neće riješiti. Nadam se da građani na izborima neće podržati one koji pozivaju na rat, već one koji mogu da donesu nešto bolje u budućnosti", poručio je Lukač.

On je istakao da će Dan Republike - 9. januar biti obilježen mirno, svečano i dostojanstveno.

"Proslava 30 godina Srpske biće obilježena tradicionalnim defileom u Banjaluci u kome će učestvovati brojni naši pripadnici i mehanizacija, pa čak i helikopteri i Konjica", rekao je Lukač.

On kaže da se MUP Srpske trudi da se i upotrebom novih tehnologija što efikasnije bori sa organizovanim kriminalitetom u Srpskoj, sarađujući sa agencijama i policajama u regionu i šire, a naročito po pitanju šverca nelegalnim oružjem i zloupotrebe opojnih droga.

"Svake godine se zaplijeni više droge i sve više kriminalaca završava iza rešetaka čime nastavljamo da čistimo naše područje", rekao je Lukač i dodao da i dalje neće biti dozvoljeno da se pripadnici određenih kriminalnih klanova iz regiona kriju u Srpskoj.

On je rekao da će MUP nastaviti da se efikasno bori protiv nekolicine svojih pripadnika koji su se odali kriminalu ili rade sa kriminalcima, što će, kako kaže, biti rigorozno kažnjavano.

Lukač je naveo da je MUP, s druge strane, ponosan na svoje časne i požrtvovane pripadnike koji su, između ostalog, spasašavali druge živote.

On je poručio da će i dalje nastojati da se povećaju plate policajaca koji su važan segment društva i koji to zaslužuju.