Lukač: Neka prestanu plašiti građane, narodu je dosta rata

BANJALUKA - Neodogovorne izjave pojedinih političara koji prizivaju rat, moraju biti sankcionisane, zato što unose nemir svim narodima u BiH, rekao je Dragan Lukač, ministar MUP-a Republike Srpske.

"U Republici Srpskoj to niko nije rekao, i drago mi je zbog toga. A, oni koji to žele nek izaberu dvije planine, Igman ili Manjaču, i neka ratuju za svoje ideje, ali siguran sam da ih neće biti više od nekoliko stotina. Neka prestanu plašiti građane. Ovom narodu je dosta rata", naglasio je Lukač za RTRS.

Istakao je da treba da prestanu priče o ratu.

"Niko ne može ratom da uslovljava mir. Niko ne može da tuđim sinovima prijeti bilo kome i ratuje. Ako je i jedan političar spreman u ovom trentuku da kaže da je spreman da pošalje svoga sina da ratuje, neka izađe i to kaže javno", istaka je Lukač.

On je dodao da su ratnohuškačke izjave pitanje za Tužilaštvo BiH, ali i građane koji bi trebali da takve neodgovorne pojedince kazne na izborima.

"Nema pravog razloga za brigu. Niko nema više pretenzija da otme nekome teritoriju, ili da proširi svoju granicu. I ovo teritorije što nam je ostalo, svaki dan je sve praznije. Ko će sada pomjerati granicu i ginuti. Nažalost, ima neodgovornih pojedinaca, ali nemaju snagu da povedu ovaj narod u neku ratnu avanturu", naglašava Lukač.

O tome da rat nije opcija Lukač govori i iz svog iskustva, kada je sa 22 godine stao na branik otadžbine.

"Imamo iskustvo iz proteklog rata koji nije nikome ništa nije dobro donio. Ne znam ni jednog političara iz ratnog doba, a da mu je sin bio učesnik rata. Na svim primjerima koje imamo iz našeg iskustva, ta generacija političara je gurnula mlade ljude, zašto i sada da dozvolimo da poslije hiljade mrtvih, stotine hiljada raseljenih, isti ili neki novi političari šalju mlade ljude da ginu. Ko to može da dozvoli? A sigurno ako bi neko ginuo za te lude ideje, da bi njihovi sinovi ponovo bili na sigurnom. Zato ne smijemo dozvoliti takav scenario", jasno je poručio Lukač.

MUP Republike Srpske nedavno je dobio dva helikoptera iz Rusije, i prema Lukačevim navodima Srpska može odgovoriti svim bezbjedonosnim izazovima.

"Digli smo našu opremljenost i obučenost na mnogo viši nivo, nego što je to bilo prije 10 godina. Dobićemo i treći helikopter u januaru, a pored MUP-a koristiće se za sve elementarne nepogode, gdje možemo pomoći našim građanima, kao i u medicinske svrhe za prevoz bolesnika", navodi Lukač.

Poručio je da se pored održavanja mira i bezbjednosti MUP Srpske uhavtio u koštac i sa organizovanim kriminalom.

"Imali smo veliki broj akcija u presjecanju narko mafije, jer znate da je ovo veoma česta ruta za puteve droge prama zapadnoj Evropi. Nastavićemo i dalje da radimo sa okruženjom. Imamo odličnu saradnju sa MUP-om Srbije, Slovenije, potom Crne Gore. U Srpskoj smo uključeni u sva dešavanja koja se tiču borbe protiv organizovanog kriminaliteta, i biće i u narednom periodu velikih akcija, ali o tome ćemo pričati kada dođe vrijeme", poručio je Lukač.

Dosta je bilo priče i o sukobu Lukača sa srpskim članom Predsjedništva Miloradom Dodikom na sjednici Vlade Srpske. Prema njegovim riječima, nikakvog sukoba nije bilo, već se samo razmatrao najbolji modalitet za posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

"Bilo je priče o putnim ispravama, ličnim kartama, saobraćajnim dozvolama. Nije bilo nikakvog sukoba, razgovarali smo da moramo da razmišljamo na koji način ćemo da koristimo dokumenta. Ne možemo spriječiti naše građane da slobodno putuju. Nemamo namjeru da zaključamo Republiku Srpsku, na taj način spriječili bi i promet robe i nanijeli bi štetu Srpskoj. Ali sve će to biti predmet rasprave u Parlamentu i sigurno nikome nije u interesu da nanosi štetu građanima Republike Srpske. Ne smijemo napraviti bilo kakav vakum po tom pitanju", naglasio je Lukač.

Lukač se za kraj osvrnuo i na proteklu sjednicu NSRS, te bojkot SDS-a i PDP-a.

"Svi učesnici imaju pravo da iznesu svoje mišljenje, i to nije sporno. Zna često doći do varnica, ali tu je rukovodstvo NSRS koje mora to na vrijeme da zaustavi i vrati dijalog na aktulenu tačku. Prvi put se desilo da nije bila dvotrećinska podrška. Zašto su to uradili, moraće da odgovore i građanima Republike Srpske, a vjerujem da će ih kazniti na izborima, jer to su ljudi koji nisu spremni da dignu ruke za interese Republike Srpske", poručio je Lukač.