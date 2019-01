Lukač: Nema trajne zabrane okupljanja na Trgu Krajine

BANJALUKA - MUP Republike Srpske nije donio niti može donijeti rješenje o zabrani trajnog okupljanja građana na Trgu Krajine u Banjaluci, rekao je resorni ministar Dragan Lukač u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banjaluci.

"Nema nikakve trajne zabrane okupljanja građana na Trgu Krajine, to je izmišljena spekulacija", rekao je Lukač, odgovarajući na pitanje poslanika tokom "Aktuelnog časa".

Prema njegovim riječima, MUP Republike Srpske zabranjuje okupljanje ako je podnesen zahtjev i ako procijeni da takvo okupljanje može da dovede do narušavanja javnog reda i mira ili do opasnosti za druge građane.

"MUP u skladu sa zakonom zabranjuje okupljanje kada se ljudi nelegalno okupljaju, bez ikakvog odobrenja i zahtjeva za mirno okupljanje", pojasnio je Lukač.

On je dodao da će MUP Republike Srpske u skladu sa zakonom zabraniti okupljanje koje nije prijavljeno u skladu sa zakonom i naročito ako to okupljanje dovodi do narušavanja javnog reda i mira.

Poslanik PDP-a Draško Stanivuković pitao je ministra Lukača, na osnovu koje odluke je MUP Republike Srpske "trajno zabranio okupljanje grupe `Pravda za Davida`" na Trgu Krajine u Banjaluci.