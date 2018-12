Lukač: Nije bilo incidenata, protestna šetnja nije zabranjena

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da u srijedu naveče u Banjaluci nije bilo incidenata, da su se građani koji podržavaju Davora Dragičevića okupili i mirno su prošli pored Trga Krajine ulicama kojima su htjeli, te dodao da protestna šetnja nije zabranjena.

Lukač kaže da svako može mirno da šeta Banjalukom i da izražava nezadovoljstvo određenim stvarima, ali ne može da vrijeđa bilo koga i upućuje prijetnje najgore vrste.

"Niko ne može da pokreće akcije prema objektima koji se posebno obezbjeđuju kao što su Palata Republike ili Narodna skupština, u koju su pokušali da uđu za vrijeme održavanja sjednice. To je protivzakonito", rekao je Lukač.

Prema njegovim riječima, nije dozvoljeno da bilo ko silom pokušava da skloni policiju i uđe u takve objekte.

On kaže da je MUP Srpske devet mjeseci "tolerisao okupljanja na Trgu Krajine" i naglasio da su skupovi "u prvih nekoliko mjeseci bili mirni i dostojanstveni, ali da se to u predizbornoj kampanji pretvorilo u nešto drugo, a političari su svjesno zloupotrijebili grupu 'Pravda za Davida' i skrenuli istragu i sva dešavnja u potpuno drugom smjeru".

"Oni su spriječili policiju i tužilaštvo da rade na pravi način svoj posao, jer pod takvim pritiscima šta god da je uradila policija ili tužilaštvo bili su osuđivani da nešto prikrivaju. Time smo izgubili devet mjeseci koje smo mogli da iskoristimo za jednu kvalitetnu istragu", rekao je Lukač za za "RTRS".

On je naglasio da su postupci policije tokom dešavanja u Banjaluci u utorak bili apsolutno u skladu sa zakonom.

Govoreći o komentarima federalnih političara u vezi sa događajima u utorak, među kojima i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića koji je rekao da je "policija Srpske genocidna" i da je potrebna njena reforma, Lukač je naveo da se takvi istupi iz FBiH i sa nivoa BiH ne dešavaju prvi put.

"Oni pokušavaju da ovakve situacije u Srpskoj iskoriste da ponovo pokrenu reformu policije koja je za nas apsolutno završena stvar. Mi nećemo učestvovati u bilo kakvoj reformi policije. To je potpuno završena stvar i to se neće desiti. To su njihove želje da ukinu policiju Srpske, da ona ne postoji, da sutra bude 'neki MUP BiH' koji će iz Sarajeva da kontroliše sve što se dešava u BiH. Mi imamo svoje nadležnosti u skladu sa zakonom, Ustavom i Dejton nam to omogućava i od tih principa nećemo odstupiti", poručio je Lukač.