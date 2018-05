Lukač: Nije zabilježeno da lice protiv koga se vodi postupak ispituje pripadnike MUP-a i tužilaštva

Komentari: 4

Ivo Ivano

Svi događaji povodom Davidove smrti, su samo podla i ljigava zlouporaba te njegove nesretne smrti, na koju mu je i otac pristao, jer su mu isprali mozak ili je novac u pitanju. Kad vide, da od tog nema ništa, zaboraviće i Davida i oca mu. Ostat će Davor sam samcat, kao g*vno na prtini, suočen spoznajom (on to, već duži vremenski period, vrlo dobro zna) da mu je sin bio pijanac, narkodiler i noćna skitnica. No, možda se čovjek malo i pribere, pa shvati u šta su ga uvalili Fejsbuk revolucionari. Fejsbukom do vlasti u Srpskoj, Fejsbukom do graDŽanske, jedan ćo'ek jedan glas za Jednu i Jedinu. Ma, idede to njima... Davide, Davide, Davide.....cccccccc.