Lukač: Od početka smo znali naručioca ubistva Bašića, nismo znali izvršioca

GRADIŠKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač pohvalio je na današnjoj pres konferenciji sve policajce koji su radili na slučaju ubistva načelnika kriminalističke policije u Prijedoru Radenka Bašića.

"Naročito pohvaljujem našu Upravu za organizovani i teški kriminalitet. Njihovi inspektori su danonoćno radili na ovome i uspješno rješili. Ovo govori da sam apsolutno bio u pravu kada sam sa svojim saradnicima prije nekoliko godina formirao Upravu za organizovani i teški kriminalitet što se pokazalo i u ovom slučaju, ali i u prethodnim godinama da ova Uprava postiže sve bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminaliteta", istakao je Lukač.

Dodaje da ovo nažalost nije bilo dovoljno da se zaštiti svaki policajac MUP-a Republike Srpske.

"Imali smo ovako težak slučaj, nezabilježen da se na tako brutalan način izvrši ubistvo jednog policajca, načelnika naše policije. Ovo nije kraj nego je samo okidač za dalji rad na onome što smo već započeli prethodnih mjeseci borbe protiv organizovanog kriminaliteta, naročito borbe protiv šverca teških droga", kazao je Lukač.

Ističe da je upravo ta borba i prethodila približavanju kriminalcima.

"Uostalom, približili smo se i tom Railiću koji je u Prijedoru na neki način organizovao i naručio ubistvo jer se bojao da ćemo doći do njega upravo zbog našeg rada na polju organizovanog kriminaliteta i šverca teških droga kojima je on u potpunosti uključen. Iz tog razloga smo u startu znali ko bi mogao biti naručilac, nismo znali izvršioca, trebalo nam je vremena, dobrim radom smo i to uspjeli da rješimo", rekao je Lukač.

On je naveo da kriminalci neće zaustaviti policiju u radu i nastaviće borbu protiv kriminala jer oni nisu jači od policije ili države.

"Nastavićemo još jače žešće i brže. Ponovio je da i u svojim redovima imaji one koji sarađuju sa kriminalcima i one koje ih se boje i njima nije mjesto u policiji. Najavio je i unutrašnju intenzivnu borbu u svojim redovima počevši od Prijedora kako bi utvrdili da li je neko sarađivao sa Railićem ili bilo kojim kriminalcem. Što se tiče saradnje policije i tužilaštava, ona je zadovoljavajuća ali kako je rekao ponekad dođe do nerazumijevanja između pojedinih tužilaca ili inspektora i nije mogao komentarisati zašto tužilac nije Railiću odredio pritvor, ali mu je Tužilaštvo BiH odredilo pritvor za drugo djelo sa kojim ga povezuju. Uspjeli smo u saradnji sa europolom da dobijemo kriptovane telefone i da ga povežemo sa djelima. Doći ćemo i do policajaca ako su sarađivali", istakao je Lukač.

Komentarišući kako je nastao foto-robot, Lukač je rekao da je ona napravljena na osnovu podataka koje su imali, a postojale su neke informacije da je Kabaš u nekim poslovima sarađivao sa Railićem.

"Mnogo lica je privedeno, a u zadnjoj akciji 20 lica, među kojima i izvršičac i njegov pomagač", kazao je Lukač.