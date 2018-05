Lukač: Odbijam sve što je Dragičević rekao

BANJALUKA - Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova obratio se poslanicima nakon govora Davora Dragičevića tokom posebne sjednice Narodne skupštine RS i rekao da odbija sve ijednu navedenu stavku koja je iznesena.

" Sve ovo što smo čuli za mene nije iznenađenje jer je ovo dobro priređen performans koji ide prema meni lično, prema Tužilaštvu, a sve bez ijednog dokaza", rekao je Lukač, te dodao da niko nema pravo da optužuje drugog bez valjanih dokaza.

"Po prvi put smo ovako nešto vidjeli u Republici Srpskoj. Odbijam sve ijednu stavku koju je iznio Davor Dragičević jer je sve laž", rekao je Lukač.

Lukač je saopštio da bez obira na sve optužbe nije želio da podnosi krivičnu prijavu, ali da će nakon ovoga što je danas izneseno u NS RS to uraditi.

Lukač je dodao da je i on stvarao ovo državu, da je borac prve kategorije, te da i on ima djecu i da će se naći oči u oči sa svakim ko iznosi ovakve optužbe.

"Svima koji iznose ovakve stvari bez dokaza poručujem da ćemo se naći na sudu i sresti oči u oči", rekao je Lukač pred poslanicima..

U RS postoje institucije kojima je posao da utvrde šta se desilo.

Lukač se u svom obraćanju osvrnuo i na blogera Slobodana Vaskovića, za kojeg je rekao da usmjerava Dragičevića.

"Slobodan Vasković usmjerava Davora Dragičevića kao i još neki iz političkog života i to odgovorno tvrdim", rekao je Lukač, te dodao da će Tužilaštvo još jednom ispitati Vaskovića, obzirom da on tvrdi da zna ko su ubice Davida Dragičevića, te napomenuo da je notorna činjenica da je svaki građanin dužan da prijavi krivično djelo i učesnike ukoliko mu je to poznato.

Dragan Lukač je ponovio da je nakon pronalaska Davida Dragičevića posjetio porodicu kao čovjek i pružio im podršku, te je potom prešao na čitanje obdukcionog nalaza.

MUP će nastaviti da prikuplja činjenice

MUP-a nastaviti da prikupljaju činjenice koje bi dovele do utvrđivanja okolnosti pod kojima je stradao mladi David Dragičević.

"Istraga nije završena i neće biti dok Tužilaštvo ne kaže šta još treba raditi i utvrditi. MUP je Tužilaštvu na raspolaganju kako bi pomogao i uradio sve što može. Iz svih detalja koje Tužilaštvo ima, vidi se da MUP i niko od inspektora ništa nije sakrio, da je to nemoguće sakriti i da ništa neće biti sakriveno. Ako bilo ko pokuša nešto da prikrije, pozivam Tužilaštvo i nadležne da odgovorne procesuiraju", rekao je Lukač.