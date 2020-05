Lukač: Ozbiljno opremanje MUP-a radi poboljšanja efikasnosti

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je MUP Srpske izvukao pouku iz terorističkog napada na Policijsku stanicu u Zvorniku koji se dogodio krajem aprila 2015. godine, nakon čega je počeo da se oprema i organizuje na sasvim drugačiji način, da bi bio efikasan u borbi protiv svih vrsta ugrožavanja policije i građana, naročito terorizma.

"Naši policajci su u trenutku napada na Policijsku stanicu u Zvorniku imali oružje staro 30 ili 40 godina, koje nije bilo čak ni funkcionalno. Policajcu koji je tada počeo da puca na teroristu zakovao se pištolj, bio je ranjen, moglo je biti još mrtvih da naša jedinica nije intervenisala i neutralisala teroristu", naveo je Lukač.

On je naglasio da je nakon toga počelo ozbiljno opremanje MUP-a, koje još traje.

"Treba vremena i novca da bi policija imala na raspolaganju sve što joj treba za izvršavanje kompleksnih zadataka, naročito kada je riječ terorističkim aktima", rekao je Lukač za ATV.

On je istakao da svaki policajac u Srpskoj mora da bude opremljen na zadovoljavajući način i u skladu sa evropskim standardima, odnosno da posjeduje i kratko i dugo naoružanje koje može biti efikasno u borbi protiv svih vrsta ugrožavanje policije i građana, naročito u borbi protiv terorista.

Lukač je naveo da su sve jedinice koje su transformisane u Žandarmeriju opremljene savremenim naoružanjem, novim pištoljima i puškama različitog kalibra i namjene i mogu da se suprotstave u borbi protiv potencijalnih terorista.

"Naša specijalna antiteroristička jedinica je maksimalno opremljena svim sredstvima i naoružanjem, imaju na raspolaganju više pištolja, automatskog i snajperskog oružja upravo za bilo koju vrstu borbe s teroristima ili onima koji na bilo koji način mogu ugroziti naše građane", rekao je Lukač.

On navodi da primjedbe na to što MUP radi kada je riječ o opremanju imaju određeni političari iz Sarajeva, bez obzira na to što nikada nije rekao da federalni MUP, ili bilo koji kantonalni, ne treba da nabavi određeno oružje, uniforme i drugu opremu.

"Smatram da bilo koji policajac u BiH treba da bude adekvatno opremljen i naoružan i spreman da izvrši svoje zadatke, da može da zaštiti svoj, ali i živote građana ako je potrebno. Nikada neću biti protiv toga da se oprema policija bilo gdje u BiH, ali, sa druge strane, uvijek imate primjedbi kada to radi MUP Srpske", rekao je Lukač.

On smatra da ne treba biti naivan i misliti da sutra neki terorista opet neće u BiH počiniti teroristički akt jer je, kako je podsjetio, veliki broj onih koji su iz BiH otišli na strana ratišta, mnogi su se vratili, neki oko sebe i dalje okupljaju ljude koji mogu uzeti pušku i početi da pucaju na građane Srpske i BiH.

Komentarišući slučaj Mevlida Jašarevića, koji je 2011. godine pucao iz automatskog oružja na Ambasadu SAD u Sarajevu više od 40 minuta, Lukač je rekao da je uvjeren da u Banjaluci niko ne bi mogao da puca sat vremena, a da ne dobije adekvatan odgovor za veoma kratko vrijeme.