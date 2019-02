Lukač: Pomoći ćemo u hapšenju osumnjičenog za ubistvo kod Konjica

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da će policija Srpske pomoći kolegama iz Federacije BiH u potrazi za osumnjičenim za ubistvo Edinom Gačićem, ukoliko se on pojavi na teritoriji Srpske.

"U tom slučaju ćemo pomoći da to lice bude locirano, uhapšeno, ponovo procesuirano i zatvoreno. Riječ je o licu koje je moralo da bude pod stalnim nadzorom i kontrolom policije jer se takvi, kao što vidimo, uvijek vraćaju na put svojih zlodjela", rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.

Lukač je podsjetio da je Gačić bio pripadnik odreda "El mudžahedin" pri Armiji RBiH, koji je ubio svoju majku i još jednu osobu i izdržao dugogodišnju zatvorsku kaznu.

On nije mogao da govori o tome da li je federalna policija tražila podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske s obzirom na to da je Gačić rođen u Banjaluci, navodeći da su to operativni podaci.

"Lice je još u bjekstvu i radićemo sve što je potrebno da pomognemo našim kolegama da bude locirano i uhapšeno", naglasio je Lukač.

Gačić (43) osumnjičen je da je juče u selu Podorašac kod Konjica ubio trgovca Sauda Sultanića (39) u njegovoj prodavnici, a zatim ga nožem i šrafcigerom izbo po tijelu i vratu.

Gačić, koji je zbog ranija dva ubistva osuđen na 20 godina zatvora, pobjegao je poslije novog zločina i u toku je velika policijska potraga za njim.