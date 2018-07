Lukač: Pozivam tužilaštvo da sasluša Mektića o slučaju Dragičević

BANJALUKA - Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske javno je pozvao tužilaštvo da hitno sasluša Dragana Mektića, ministra bezbijednosti BiH, u vezi sa njegovom izjavom u slučaju Davida Dragičevića.

"Njegova izjava da ima saznanja o slučaju smrti Davida Dragičevića, ali da svoja saznanja ne želi obznaniti tužilaštvu jer nema povjerenja u njih je potpuno nevjerovatna i prevazilazi sve njegove dosadašnje gluposti,", rekao je Lukač.

Dodao je da kada jedan ministar bezbjednosti ima saznanja o teškom krivičnom djelu i neće da dostavi te podatke tužilaštvu 'on sam prikriva i čini krivično djelo za koje mora odgovarati pred zakonom'.

Ako Mektić ne dostavi dokaze koji rasvjetljavaju slučaj Davida Dragičevića, kaže Lukač, onda snosi punu krivičnu odgovornost i Savjet ministara mora pokrenuti njegovu smjenu.

"Takođe, sramotna je njegova uloga u tom slučaju od samog početka, kao i njegov pokušaj političkog lešinarenja koji završava današnjom izjavom da je ključ rješavanja slučaja Davida Dragičevića 7. oktobar čime je Mektić u potpunosti otvorio karte u pokušaju iskorištavanja smrti jednog mladog čovjeka u političke svrhe", istakao je Lukač.

Lukač se osvrnuo i na Mektićeve navode da Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske kontroliše tokove droge, rekavši da za to "nije iznio ni najmanji dokaz".

"S toga ga još jednom zvanično pozivam da podnese prijavu, ali pošto Mektić zna da je lažno prijavljivanje krivično djelo onda on kaže da nema povjerenja u tužioce pa čeka oktobar da sve posmjenjuje i pozatvara, jer on je jedini pošten u BiH a svi ostali policajci i tužioci su lopovi u koje on nema povjerenja", rekao je Lukač.