Lukač: Pripadnici MUP-a i dalje će obezbjeđivati Dodika

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je danas u Banjaluci da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić u svemu vidi problem, pa i kada je riječ o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH i MUP-a Srpske u vezi sa obezbjeđivanjem predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

"Zakon o Direkciji omogućava da ljudi koji su bili pratioci nekadašnjeg predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji je sada postao srpski član Predsjedništva, imaju mogućnost da to ostanu. On to zahtijeva i hoće da oko sebe ima ljude kojima može da vjeruje, a to su pripadnici MUP-a Srpske", izjavio je Lukač novinarima.

On je naglasio da pomenuti ljudi mogu postati pripadnici Direkcije, a prema Zakonu o Direkciji postoji član gdje ona može da traži pomoć drugih policijskih agencija u BiH, u slučaju izvršavanja određenih poslova.

"To može biti druga opcija. Ne vidim da je to problem i ovo pitanje će svakako biti riješeno", poručio je Lukač.