Lukač: SDS na čelu sa Govedaricom ima za cilj kriminalizaciju MUP-a

narodni guslar Vukota Govedarica gospodin čoek

imamo to za cilj pa šta onda, da li to možda nije zabranjeno? naša braća iz federacije po politici,genetici a najviše po novcu nam u svemu protiv RS pomažu to je tačno i tako mora biti. da i to nije zabranjeno možda? gdje to piše ako je zabranjeno? mi smo primili pare i naš ministar Mektić vam je to objasnio polovinom marta ove godine a vi ste to izgleda zaboravili?! vi ste zaboravili šta vam je on rekao ! pa podsjetite se. moramo pričati i raditi protiv vas, ajde sad se malo podsjetite šta je on rekao! a narod, pa ni vi narod ne uvažavate,ni vama nije do naroda već do sebe. rs se mora spojiti sa fbih i da bude jedna Republika Bosna i Hercegovina bez entiteta koji i jesu bespotrebni .je li jasno? e to želi Amerika! i mi smo u službi da to ispunimo a i ti bi da si u njihovoj korpi!